El nombre de Nicolas-Jacques Charrier aparece inevitablemente cuando se habla de la vida íntima de Brigitte Bardot, la actriz francesa que marcó una época en el cine y la cultura popular del siglo XX.

Con la reciente muerte de la famosa, muchos se han preguntado sobre su vida personal, incluyendo a su hijo Nicolas, quien tiene actualmente 65 años, y su difícil relación. En La Razón te contamos qué pasó.

¿Quién es el hijo de Brigitte Bardot y por qué lo repudiaba?

Nicolas-Jacques Charrier nació el 11 de enero de 1960, fruto del matrimonio de Brigitte Bardot con el actor Jacques Charrier. Sin embargo, desde el inicio, la relación entre madre e hijo estuvo marcada por la distancia y el desencuentro.

Brigitte Bardot, quien se convirtió en ícono mundial a los 26 años, confesó en varias ocasiones que la maternidad no fue un deseo propio, sino una circunstancia que la sobrepasó.

En su autobiografía llegó a declarar que habría preferido “parir un cachorro” antes que tener un hijo, frase que generó gran polémica y que reflejó el rechazo que sentía la actriz hacia la maternidad. Esa postura se tradujo en una relación fría con Nicolas, quien fue criado principalmente por su padre y por la familia paterna, lejos del entorno glamuroso al que estaba acostumbrada Bardot.

El vínculo entre madre e hijo se deterioró aún más tras el divorcio de Brigitte Bardot y Jacques Charrier, en 1962. Nicolas fue educado en un entorno muy privado y discreto, por lo que con el paso de los años se distanció de la vida pública.

La actriz Brigitte Bardot con su hijo Nicolas, alrededor de 1960 en Francia.

La actriz Brigitte Bardot, por su parte, continuó con su carrera cinematográfica y posteriormente con su activismo en defensa de los animales, convirtiéndose en una figura polémica y admirada por sus contradicciones. Sin embargo, la relación con su hijo nunca logró recomponerse.

Ya siendo adulto, el hijo de la cantante se estableció en Noruega, donde formó una familia y se mantuvo alejado de los reflectores que acompañaron siempre a Bardot. Su fue tan malo que, cuando Nicolas-Jacques se casó con la modelo Anne-Line Bjerkan, su madre no estuvo en la lista de invitados. De esa unión nacieron dos hijas, Theo y Anna.

Brigitte Bardot siempre reconoció que su trayectoria artística y las decisiones personales que tomó la llevaron a distanciarse de Nicolas. Sin embargo, dejó claro en su biografía que nunca dejó de sentir afecto por él: “Lo quiero de una manera especial. Y él también me quiere”.

Además, señaló que su hijo había heredado varios rasgos de su carácter y personalidad. Años más tarde reveló en varias entrevistas que él la visitaba una vez al año.