¿Por qué hospitalizaron a Rocío Sánchez Azuara? Este es su estado de salud | VIDEO

Rocío Sánchez Azuara generó preocupación entre sus seguidores en redes sociales después de que se dio a conocer que había sido hospitalizada para someterse a una cirugía que tenía programada.

A través de los años, Rocío Sánchez Azuara ha sabido ganarse un lugar importante en la televisión mexicana y el entretenimiento nacional gracias a su trabajo siendo titular de programas como “Acércate a Rocío” y “Tu historia como la mía”, donde se relatan supuestos casos reales e impactantes de la vida diaria.

¿Por qué Rocío Sánchez Azuara fue hospitalizada?

A través de su cuenta de Instagram, la famosa conductora de televisión publicó un video en el que explica el motivo por el que estuvo hospitalizada, al revelar que se sometió a una cirugía que tenía programada.

En ese sentido, Rocío explica que fue internada la madrugada del lunes 29 de diciembre y que todo salió bien en la operación, aunque permanecerá en observación para evaluar su evolución. “Fui internada hoy (lunes 29 de diciembre) en la madrugada; era una cirugía programada. Todo salió excelente”, dijo.

Sánchez Azuara añadió que es gracias a sus buenos hábitos que cuenta con una buena salud con 62 años de edad. Sin embargo, detalló que tras encontrar problemas en su útero, tuvo que ser operada y le retiraron el órgano.

“Soy una mujer sana. Después de un chequeo notaron que mi endometrio estaba creciendo de más, lo que sacaron de mi cuerpo es un endometrio de once centímetros. Los úteros suelen medir cinco centímetros, el mío estaba más allá de la mitad”, comentó.

“Después de tres embarazos se fue creando una especie de tejido que ya estaba afectando mi vejiga. La operación duró tres horas, se complicó un poquito por esta situación. Lograron sacar mi útero”, explicó.

Ante el video, los seguidores de la conductora reaccionaron con mensajes donde desean su pronta recuperación con comentarios como:

"Que se recupere pronto, la queremos y admiramos“.

“Abrazos y sanación absoluta”.

“Bendiciones, pronta recuperación”.

“Rocío, espero que te recuperes muy pronto”.

Se desconoce el tiempo exacto en el que Rocío Sánchez Azuara permanecerá hospitalizada debido a su problema de salud, sin embargo, su buena salud y evolución tras ser operada podría ayudar a que pronto pueda volver a su casa y a su rutina diaria.