Así se vive la Fiesta Electrónica por Año Nuevo 2026 en Reforma

La Fiesta Electrónica de Reforma para recibir el Año Nuevo y despedir el 2025 ya comenzó, con DJ’s nacionales e internacionales que ponen el ambiente en la celebración más importante en la Ciudad de México.

Desde la tarde de este 31 de diciembre los capitalinos llegaron a las inmediaciones del Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma para presenciar este espectáculo de música electrónica, luego del impactante éxito que tuvo Polymarchs en el cierre de 2024 e inicio de 2025.

Los DJ’s que se presentan en la fiesta electrónica de Año Nuevo de Reforma

El line up está integrado de DJ’s mexicanos e internacionales que cautivan con sus mezclas en el escenario para armar tremendas fiestas.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Sean Astin de El Señor de los Anillos habría ofrecido ayuda para sacar a Tylor Chase de la calle

Los DJ’s que se presentan esta noche y sus horarios son los siguientes:

Ramiro Puente - 6:00 pm

Vel - 7:00 pm

Jehnny Beth - 8:00 pm

3BALLMTY - 9:00 pm

Mariana Bo - 10:00 pm

Kevinsky - 11:00 pm

Arca DJ - 12:00 am

MGMT DJ - 1:00 am

Así se vive la Fiesta Electrónica en Reforma por el Año Nuevo 2026

La gente está bailando al ritmo de la música, el primer DJ el salir es Ramiro Puente y es el encargado de poner el ambiente desde temprana hora para todos los asistentes.

El DJ hizo sus mejores mezclas para arrancar a las 6 en punto de la tarde este 31 de diciembre. En su cuenta de Instagram hizo un live de su show completo, sin embargo, los primeros minutos la señal se cayó.

Show de Ramiro Puente en Reforma ı Foto: Especial

Show de Ramiro Puente en Reforma ı Foto: Especial

Aquí te dejamos la transmisión en vivo de TikTok

De acuerdo con la transmisión en vivo del TikTok los DJ’s están rompiéndola en el escenario con sus mezclas que van desde pop más conocido hasta otras más famosas en el ámbito de la electrónica.

Así se vive la fiesta electrónica EN VIVO desde el Ángel de la Independencia ı Foto: TikTok @pueblabarroca

Se ve completamente lleno cerca del escenario en donde están tocando los DJ’s. Además, al fondo del escenario hay una enorme pantalla que muestra visuales muy llamativos, además de efectos de luces y de humo.

Así se vive la Fiesta Electrónica en el Ángel en Reforma ı Foto: TikTok @pueblabarroca

Recomendaciones para asistir a la Fiesta Electrónica

Recuerda que no se permite el acceso con bebidas alcohólicas ni alimentos , además de ir bien abrigado porque el frío en la noche será intenso. Cabe destacar que se activó la Alerta Roja por bajas temperaturas en el centro de México.

Ten presente que el Metro cierra a las 12:00 de la noche, excepto las estaciones 1, 2, 3, 8 y 9, las cuales extienden su horario a la 1 am, pero el último DJ termina su set a las 2 am, por lo que debes tomar en cuenta el regreso para que no te quedes sin poder irte a tu casa, porque el Metro reabre a las 7 am del 1 de enero.