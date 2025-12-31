Así son las pruebas de sonido para la Fiesta Electrónica de Año Nuevo en Reforma | VIDEO

Así son las pruebas de sonido para la Fiesta Electrónica de Año Nuevo en Reforma

A solo unas horas del fin de año, se hacen los últimos preparativos para la Fiesta Electrónica de Año Nuevo que se llevará a cabo en Reforma este 2026 y donde hay grandes invitados de la escena. Los DJ’s que se presentarán son:

Ramiro Puente

Vel

Jehnny Beth

3BALLMTY

Mariana Bo

Kevinsky

Arca DJ

MGMT DJ

La Fiesta Electrónica comenzará a las 18:00 horas de este 31 de diciembre y terminará a las 2:00 horas del 1 de enero, por lo que habrá mucho tiempo para celebrar. Horas antes y ya con el escenario montado, comienzan las pruebas de los artistas.

¡No te pierdas la Fiesta Electrónica de Año Nuevo en Paseo de la Reforma! 🥳🎶

🎵Si lo tuyo es la música electrónica, la fiesta y el baile, no puedes dejar pasar la celebración que se realizará en la CDMX para recibir al 2026, pues en el evento se presentaran DJ’s nacionales e… pic.twitter.com/K6VjRhJSog — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 31, 2025

Comienzan las pruebas de sonido de artistas en Reforma

Es bien sabido que por lo general, los artistas llevan a cabo al menos una prueba de sonido en el escenario donde están próximos a presentarse, con la intención de que el show tenga la mejor calidad posible.

Si bien muchas veces esto se lleva a cabo un día antes o en la noche anterior, en escenarios que se ponen y quitan con rapidez como es el caso de los de Reforma (para no evitar la afluencia general de medios de transporte por más tiempo del necesario), en las primeras horas de la tarde del 31 de diciembre han comenzado dichos preparativos.

Como es natural, en las pruebas de sonido los artistas aprovechan para tocar un poco de su música y así poder darlo todo durante la verdadera presentación. En redes sociales, ya circulan videos donde podemos ver a Mariana Bo, una de las artistas que se presentarán sobre el escenario.

En ese sentido, ya han comenzado a llegar los primeros asistentes que no desaprovecharon la oportunidad para escuchar muy de cerca a la artista durante su ensayo, desatando los primeros bailes de algunos presentes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Protección Civil, la Consejería Jurídica y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) serán los encargados de resguardar el evento y hay algunas restricciones específicas: