J Balvin y Residente se reconcilian: ‘Nos entendimos’

J Balvin y Residente han anunciado su reconciliación después de que por años estuvieran enemistados. Su conflicto fue uno de los más sonados de la música urbana y alcanzó su punto máximo cuando René lanzó su famosa sesión de BZRP en contra del colombiano.

Ahora, queda claro que J Balvin no quería dejar pasar más tiempo en conflictos con otros artistas, como lo demostró al aparecer en uno de los conciertos de Bad Bunny y ahora, tras anunciar que hizo las paces con Residente.

Por un 2026 en donde aprenda a no tener rencor al igual que j balvin, primero con Bad Bunny y luego residente 😮‍💨 pic.twitter.com/uT20jgcYcp — 🍓 (@bluebrzzz) December 31, 2025

J Balvin y Residente anuncian reconciliación

Fue a través de su cuenta de Instagram que el colombiano publicó una foto en donde lo podemos ver posar al lado del ex integrante de Calle 13. Además, escribió como mensaje: "Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas", comenzó.

“Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo. René y José“, celebró el intérprete de ‘Downtown’.

Los fans celebraron esto, además de que elogiaron a J Balvin por demostrar que no tiene rencores y miedos a reencontrarse con personas con quienes aparentemente llegaron a vivir fuertes desacuerdos.

Los artistas se pelearon en 2021, después de que el colombiano usó sus redes sociales para pedir un boicot a los Latin Grammy bajo el argumento de que no se valoraba a los artistas urbanos. Residente reaccionó con molestia, al indicar que ese año se haría homenaje a Rubén Blades y el llamado de su contraparte era una falta de respeto a la leyenda de la música latina.

Ante esto, René comparó la música de José con un Hot Dog, al decir que aunque es popular, cuando las personas quieren comer bien, acuden a un restaurante. Aunque llegaron a un acuerdo y bajaron sus videos, Balvin usó la metáfora del Hot Dog como publicidad, lo que terminó de enfurecer al músico.

Ante los conflictos, en marzo del 2022, Residente estrenó su sesión de BZRP donde lanzaba una fuerte tiradera contra J Balvin en donde lo acusaba de racista, de o escribir sus canciones y de aprovechar temas como la salud mental para hacer promoción.