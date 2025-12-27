La BZRP Music Session #62 protagonizada por J Balvin encendió los ánimos entre los fans de la música latina. La colaboración del colombiano con el productor argentino Bizarrap fue publicada el 26 de diciembre y existía mucha especulación a su alrededor.

Muchos usuarios especularon en redes sociales que se trataría de una posible respuesta a las críticas que recibió por parte de Residente (René Pérez Joglar), exintegrante de Calle 13. En 2022, en la sesión número 49 de Bizarrap, el puertorriqueño lanzó algunas ofensas contra el reguetonero.

En ese momento, el rapero acusó a J Balvin de superficial y de aprovecharse de la industria sin aportar contenido artístico de peso. Desde entonces, la tensión entre ambos artistas se convirtió en uno de los episodios más comentados del género urbano.

J Balvin y Bizarrap BZRP Music Session #62: ¿Le responde a René? Checa la LETRA

J Balvin y Bizarrap se unieron para la BZRP Music Session #62. El público, que esperaba con ansias este lanzamiento, disfrutó de 3:16 minutos de un vallenato perfecto para las fiestas de fin de año.

Sorprendentemente, contrario a lo que se especulaba en redes sociales, el colombiano se enfocó en el desamor y la melancolía. El resultado parece encantar al los internautas pues, a 20 horas de haberse publicado el video oficial, el material ya acumula 2,1 millones de visualizaciones.

J Balvin canta en la BZRP Music Session #62 sobre una ruptura, la dificultad de olvidar y los recuerdos que persisten. El intérprete presentó un tema novedoso, que impresionó a sus fans debido a que incursiona en el género del Vallenato, muy popular en su natal Colombia.

Checa la letra completa de la BZRP Music Session #62 de J Balvin:

Cuando pensé que por fin ya te olvidé, me apareció tu foto

Se me aguaron los ojos, me cambió la mirada (For fun, for fun)

Y a fin de cuentas, puede ser la razón por la que sigo solo (For fun, for fun)

Porque después de todo (For fun, I just did it for fun), no te he olvidado nada (Nada; for fun, for fun)

Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó

Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos

No te puedo ver pero estás como el viento, que se lleva todo

Y tú como si nada (For fun, for fun)

Miento si digo que ya no tengo sentimiento’

Me falta memoria y me sobran recuerdos

Te debería odiar pero no me dan ganas (For fun, for fun)

Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó

Quiero que por lo menos me recuerdes como algo bueno (Ah)

Que no olvides la forma en que lo hacemo’ (Ah)

Si lo digo, va a sonar algo obsceno

Pero, ma, si quiere’ nos vemo’ y el problema lo resolvemo’

Y si no es en esta vida, ojalá en otra no’ encontremo’

Y si no (Vuela, vuela)

Voy a dejar que en otro rumbo vueles (Por otro rumbo)

Voy a beber escuchando Omar Geles

Voy a bajar las fotos que un día subí a las redes (For fun, for fun)

Mira qué mal me tienes

Me matas con esto