¿Quiénes son todos los hijos de Tommy Lee Jones y a qué se dedican? FOTOS

Tommy Lee Jones es un reconocido actor de Hollywood, es famoso por sus personajes en películas como Hombres de Negro, El Cliente, Batman Eternamente, Sin lugar para los débiles, Deuda de honor o Asesinos por naturaleza.

Si bien su vida personal la ha mantenido al margen, ahora esta se volvió de interés, luego de que se dio a conocer la muerte de su hija Victoria Jones, quien apareció muerta en una habitación de hotel el 1 de enero 2026 en San Francisco, California.

¿Cuántos hijos tuvo Tommy Lee Jones?

Tommy Lee Jones tuvo dos hijos con su ex esposa Kimberlea Cloughley y juntos procrearon a Austin Jones y Victoria Jones.

¿Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Tommy Lee Jones?

Conoce a los hijos de Tommy Lee Jones y en qué se desempeñaban: Austin Jones y Victoria Jones, sus únicos hijos.

Austin Jones

Austin Jones es el hijo mayor de Tommy Lee Jones, nació en 1982 y actualmente tiene 43 años de edad. El hombre se crió en Texas y aunque fue educado fuera de la vida pública él quise seguir los pasos de su famoso padre en la actuación y en la música.

Austin Jones, hijo de Tommy Lee Jones ı Foto: Especial

Austin se desempeñó más en el ámbito musical, de hecho el joven participó en la cinta The Homesman, en la que tocó el banjo y fue el supervisor musical, mientras que Tommy Lee Jones era director y actor en la cinta.

También participó como compositor en la película: Metamorphosis: Junior YearyFrontera.

Además de crear música para películas, el hijo de Tommy Lee Jones también tiene su propio proyecto musical en el que lanzó discos de solista en el año 2022 y 2023 y hasta tuvo una gira por estados Unidos en 2024.

En YouTube hay videos musical con las canciones de Austin Leonard Jones, nombre completo del hijo del actor, su música de solista es un estilo country que recuerda a sus raíces en Texas.

Victoria Jones

Victoria Jones nació el 3 de septiembre de 1991, por lo que la joven tenía 34 años cuando falleció en 2026.

Desde niña se le vio muy apegada a su famoso padre, pues desde ese entonces lo acompañaba a alfombras rojas o premiere de sus cintas.

La joven quiso seguir los pasos de su padre y convertir sen actriz y tuvo unas apariciones relevantes. Su debut lo hizo en la película de Hombres de Negro II, en la que su papá era el protagonista.

Victoria Jones, hija del reconocido actor Tommy Lee Jones, fue hallada muerta en un lujoso hotel de #California. Tenía 34 años.https://t.co/LJn8skxVh2 pic.twitter.com/Zh4HPk1CVP — ALEJANDRO MALDONADO (@Alex_MaldonadoS) January 2, 2026

Tiempo después apareció en la cinta Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, en este filme su madrastra, es decir, la tercera esposa de Tommy Lee Jones, Laurel-Jones, era la fotógrafa.

Esta cinta fue en la que Victoria Jones descubrió que no bastaba con ser la hija de un reconocido actor, sino que tenía que esforzarse para formar parte de la industria.

Muere la hija de Tommy Lee Jones, Victoria Jones ı Foto: Reuters

El propio Tommy Lee Jones contó en una entrevista que tuvo que despedir a su hija de la película, porque ella no quería despertarse para grabar, así que la despidió, pero finalmente la producción logró que la joven llegar a tiempo a su llamado y evitar que su padre la sacara del proyecto.

“Tenía que levantarse a las 5 de la mañana para su papel. Una mañana, no quería levantarse de la cama. Le dije: ‘Cariño, esto es trabajo’. Pero no se movía. Así que la despedí. Entonces, sin decirme nada, el equipo de producción fue a despertarla y la llevó al rodaje justo a tiempo”, contó el histrión.

Asimismo, Victoria Jones hablaba perfectamente español, pues su niñera sabía hablarlo y Tommy Lee Jones le pidió que le enseñara desde niña.

Después del 2005 Victoria se alejó de la actuación y se sabe que para el 2025 estuvo consumiendo drogas controladas, es decir, que eran recetadas por un médico, pero se desconoce el padecimiento que tenía.