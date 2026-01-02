Mi venganza comenzó en nuestra boda, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Mi venganza comenzó en nuestra boda es un drama chino en el que conocemos a una mujer que tiene la oportunidad de cambiar su destino al casarse nuevamente tras renacer.

¿De qué trata Mi venganza comenzó en nuestra boda?

Mi venganza comenzó en nuestra boda es un drama chino que sigue la historia de Marisol Tañez, una mujer que renació para la venganza y la protección después de un turbio final.

Mi venganza comenzó en nuestra boda ı Foto: Especial

Al renacer, la joven se casó rápidamente con Miguel Zúñiga, el hombre más rico con quien formó una alianza y en seis meses de apuesta, su vida dio un vuelco contra los pronósticos.

Marisol humilló sin piedad al canalla y a la vil mujer, logrando finalmente vengarse con creces. También se enamoró y compartió su vida con su esposo, concibieron descendencia y vivieron una vida plena juntos.

¿Dónde ver Mi venganza comenzó en nuestra boda?

La serie cuenta con un total de 88 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Esta Vez Elegí Al Mafia: Stella es una mujer que fue destruida por el hombre que amó y su amante. Su familia, su nombre, su vida... todo desapareció. Pero el destino rebobinó el tiempo. De vuelta en la gala de selección de esposo, abandona a su ex y sorprende a todos eligiendo a Adrian, el despiadado rey de la mafia a quien nadie se atreve a desafiar. Adrian le otorga poder, protección y pasión, hasta que descubre su secreto: él nunca fue su arma... sino su escudo, todo el tiempo.

Bajo harapos, una reina: Luciana Torres fue la fundadora y presidenta del Grupo Futura, una élite mundial donde ella era reconocida como la “reina del volante”. Sin embargo, después de alcanzar el éxito, decidió asumir responsabilidad social y apoyar a personas con valores. Por eso, se disfrazó de mendiga y salió a las calles a pedir limosna. Su idea era que quien estuviera dispuesto a ayudarla recibiría una fortuna y oportunidades a cambio.

¿Qué le pasó a nuestra madrastra?: Carina Yáñez reencarnó como una madrastra malvada, pero ahora en este personaje ella decidirá cambiar el rumbo de su historia. De este modo y con la ayuda del sistema ‘Solo mamá es la mejor’, la mujer crió a sus hijos con amor durante la hambruna y hasta que consiguió ganarse su cariño, finalmente reuniéndose con su esposo, el general.