El esposo inútil, ahora en un pedestal, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El esposo inútil, ahora en un pedestal es un drama chino en el que conocemos a un hombre que es traicionado y tratado con crueldad por su mujer, quien no conoce su verdadero valor hasta que él mismo se lo muestra.

¿De qué trata El esposo inútil, ahora en un pedestal?

El esposo inútil, ahora en un pedestal sigue la historia de Sergio Yáñez, un hombre que se casó con la hija de los Hidalgo con la condición de que en tres años lograra darle un heredero. Sin embargo, el tiempo pasó y parece que Sergio no lo habría logrado.

El esposo inútil, ahora en un pedestal ı Foto: Especial

Y es que él no esperaba que Quirina Hidalgo estaba en realidad enamorada de otro hombre, aunque Sergio sí la amaba desde el inicio. A pesar de que nunca estuvieron juntos, Quirina le revela que está embarazada y que el bebé es de Matías, su verdadero amor.

Después de tomar la decisión, él lo decide. Resulta que en realidad, es un hombre con poder que había hecho todo para alzar a su esposa a la cima y tras la decepción, no dudará en dejarla caer y dejarla en la bancarrota.

¿Dónde ver El esposo inútil, ahora en un pedestal?

La serie cuenta con un total de 60 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 11 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

La Obra Maestra del Ángel: La embarazada Phoenix, quien quedó atónita cuando la ex de su esposo, Adam, apareció con un niño. El impacto se convirtió en devastación cuando Miranda la empujó escaleras abajo; Adam creyó las mentiras de Miranda y abandonó a su esposa, que estaba perdiendo al bebé. Lo que ninguno sabía era que Phoenix es una heredera multimillonaria y la famosa artista conocida en el mundo como Ángel. Ahora, Phoenix deja atrás su fachada, lista para reclamar su poder y cobrar venganza.

Esta Vez Elegí Al Mafia: Stella es una mujer que fue destruida por el hombre que amó y su amante. Su familia, su nombre, su vida... todo desapareció. Pero el destino rebobinó el tiempo. De vuelta en la gala de selección de esposo, abandona a su ex y sorprende a todos eligiendo a Adrian, el despiadado rey de la mafia a quien nadie se atreve a desafiar. Adrian le otorga poder, protección y pasión, hasta que descubre su secreto: él nunca fue su arma... sino su escudo, todo el tiempo.

Bajo harapos, una reina: Luciana Torres fue la fundadora y presidenta del Grupo Futura, una élite mundial donde ella era reconocida como la “reina del volante”. Sin embargo, después de alcanzar el éxito, decidió asumir responsabilidad social y apoyar a personas con valores. Por eso, se disfrazó de mendiga y salió a las calles a pedir limosna. Su idea era que quien estuviera dispuesto a ayudarla recibiría una fortuna y oportunidades a cambio.