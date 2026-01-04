Muere Ahn Sung-ki, legendario actor surcoreano

Ahn Sung-ki, una de las estrellas más destacadas del cine surcoreano cuya carrera de 60 años y su imagen pública positiva y amable le valieron el apodo de El Actor de la Nación, falleció el lunes. Tenía 74 años.

La muerte de Ahn, que llevaba años luchando contra el cáncer de sangre, fue anunciada por el Hospital Universitario Soonchunhyang, con sede en la ciudad de Seúl.

Ahn Sung-ki había recogido más de 20 trofeos en importantes premios cinematográficos de Corea del Sur, incluyendo cinco veces los prestigiosos Grand Bell Awards al Mejor Actor, un logro que ningún otro actor surcoreano ha igualado hasta ahora.

Ahn se forjó una imagen como una celebridad humilde, de confianza y orientada a la familia, que evitaba grandes escándalos y mantenía una vida personal tranquila y estable. Encuestas públicas anteriores eligieron a Ahn como el actor más querido de Corea del Sur y merecía el apodo de El Actor de la Nación.

Además, fue nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF, lo que demuestra el compromiso social que tenía.

El legendario histrión debutó en el cine a los 5 años (en 1957) y desde entonces se convirtió en uno de los actores más queridos de Corea del Sur. Su talento le valió participar en películas de géneros como la acción, el drama, el romance y en el cine histórico.

Algunas películas más destacadas de Ahn Sung-ki

Two Cops (1993): Una de las películas más populares de Ahn Sung-ki, que le dio gran reconocimiento en Corea.

Nowhere to Hide (1999): Se trata de un thriller de acción donde encarnó a Chang Sungmin, un fugitivo.

Musa (2001): El actor interpretó a Jin-lib en esta épica histórica sobre guerreros coreanos en China.

Ebrio de mujeres y pintura (2002): Desempeñó el papel de Maître Kim Byung-Moon en este drama artístico.

Chihwaseon (2002): También conocida como Painted Fire , dirigida por Im Kwon-taek, Ahn Sung-ki interpretó a un maestro.

Battle of the Warriors (2006): Es una producción histórica que está ambientada en la antigua China.

Fair Love (2010): Se trata de un drama romántico que exploró las relaciones humanas.

Sector 7 (2011): Es una película de ciencia ficción y acción donde el actor surcoreano enfrentó a criaturas marinas.

Los últimos caballeros (2015): El histrión participó como Auguste en esta producción internacional.

The Divine Fury (2019): El famoso compartió pantalla con Park Seo-joon en este thriller sobrenatural.