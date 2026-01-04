Samuel de Luque, mejor conocido en el mundo de la creación de contenido digital como Vegetta777, uno de los youtubers más influyentes de habla hispana, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar su compromiso con la periodista e influencer de moda Silvia Muñoz de Morales.

Tras años de mantener una relación sumamente discreta, la pareja de creadores de contenido decidió dar el siguiente paso y compartir públicamente la noticia. La unión entre ambos rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales debido a la emoción que causó entre los internautas.

Vegetta 777 y Silvia Muñoz se comprometen: ‘Siempre a tu lado’

El anuncio del compromiso de Vegetta 777 y Silvia Muñoz fue realizado por la propia pareja a través de plataformas digitales. La periodista compartió una fotografía en la que se aprecian las manos de su novio y las suyas entrelazadas. La influencer luce en la mano izquierda el anillo que le obsequió el español.

“Siempre a tu lado”, fue el breve mensaje con el que acompañó la discreta imagen en Instagram.

Vegetta777 cuenta con más de una década de trayectoria en YouTube y es considerado pionero en la creación de contenido de videojuegos, ha construido una comunidad fiel que lo acompaña desde sus inicios y que celebra esta nueva etapa en la vida personal del streamer.

Por su parte, Silvia Muñoz destaca por ser una voz fresca en el periodismo y por convertirse en un referente en temas de moda y estilo de vida. Además, tiene una presencia destacada en Instagram, YouTube y otros espacios digitales. La joven incluso compartió un vlog en el que muestra con mayor detalle su anillo de compromiso, mismo que causó emoción entre sus seguidoras.

A diferencia de otros creadores de contenido, la pareja había optado por mantener su relación en un perfil bajo, lo que hace que este anuncio cobre aún más relevancia. Vegetta 777 y Silvia Muñoz caminarán hacia el altar pronto, sin embargo, por el momento no se tiene una fecha exacta de la boda.

Se espera que el evento reúna a figuras del entretenimiento online, influencers y personalidades del periodismo.

Siguiendo con la dinámica discreta que han mantenido durante los años de noviazgo, es probable que no den a conocer detalles de su boda. No obstante, el anuncio de su compromiso generó emoción y felicidad entre los seguidores de Vegetta 777 y Silvia Muñoz. En Internet ya se cataloga como “la boda del año”.