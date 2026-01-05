Celebridades, entre el festejo y la cautela ante captura de Maduro

La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la madrugada del 3 de enero y la intervención por parte de Estados Unidos desató una cascada de mensajes en redes sociales de artistas, actores, cantantes e influencers, muchos de ellos venezolanos radicados en el exterior. Celebraron la caída de la dictadura, pero también esperan que haya una nación libre y que sean los ciudadanos quienes decidan su futuro.

El cantante y compositor Ricardo Montaner, cuyo sentir y fe han estado muy vinculados a la situación de su país natal, recurrió a sus historias de Instagram para expresar: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Venezuela libre”.

alicia Machado. ı Foto: Especial

Desde España, el cantante Carlos Baute compartió un mensaje en sus redes, en el que celebró el impacto emocional de la noticia: “Los venezolanos sin dormir, señores, al fin el señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. Enhorabuena, Venezuela, estamos con ustedes. Bendiciones, estaremos atentos a las noticias; te amo, nos tocó el día. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad”.

El Dato: De acuerdo con The Wall Street Journal, inversores de Wall Street evalúan oportunidades de negocio en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

Eugenio Derbez ı Foto: Especial

La ex-Miss Universo y actriz Alicia Machado optó por un mensaje conciso, pero cargado de simbolismo y emoción colectiva, compartiendo en Instagram: “Venezuela libre”, frase que se replicó miles de veces junto con banderas del país.

Mientras que la actriz venezolana Gaby Spanic usó sus redes para recordar su tierra natal. “Venezuela es libre, a todos en Venezuela, los extraño con todo mi corazón”, dijo en un video y antes en una publicación escribió: “Defender la libertad de Venezuela significa reconocer el sufrimiento de millones de personas que enfrentan censura, crisis, represión y la falta de bienes básicos para sobrevivir”.

Gloria Estefan. ı Foto: Especial

La ola de mensajes no se limitó a voces venezolanas. Figuras del espectáculo mexicano y artistas con presencia en Estados Unidos y Latinoamérica utilizaron sus plataformas para expresar postura.

El actor y productor mexicano Eugenio Derbez compartió en sus historias de Instagram un mensaje breve acompañado por la bandera venezolana, en el que escribió: “Que la violencia termine y que el pueblo pueda decidir su futuro en paz”, una frase que fue replicada por usuarios venezolanos que agradecieron el respaldo desde México.

Ricardo Montaner. ı Foto: Especial

Por su parte, la actriz mexicana Salma Hayek publicó un mensaje en inglés y español en el que aludió directamente a la crisis humanitaria: “Mi corazón está con el pueblo de Venezuela hoy. Que este momento abra la puerta a la justicia y la dignidad que merecen”.

Desde Miami, uno de los epicentros de la diáspora latinoamericana, la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan reaccionó con un mensaje de fuerte carga emocional. En su cuenta de Instagram escribió: “América Latina merece libertad, no miedo. Venezuela merece sanar”, frase que se viralizó rápidamente entre comunidades venezolanas que radican en el estado de Florida.

Rubén Blades. ı Foto: Especial

En la esfera musical, el cantante panameño Rubén Blades publicó un extenso texto en el que habló de cómo Maduro fue traicionado por su propia gente. “Nunca he sido partidario de dictaduras y creo que la caída de Maduro acercará a los venezolanos a una normalidad democrática.

Salma Hayek. ı Foto: Especial

No importa cómo se pretenda maquillar el asunto, la intervención armada extranjera es una invasión. Las dictaduras deben ser derribadas por los pueblos que las sufren, no por la acción imperial de países más poderosos”, dijo.