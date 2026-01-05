Globos de Oro 2026: ¿Cuándo son los premios al cine y la tv?

Los Globos de Oro son una de las ceremonias más esperadas de la temporada de premiaciones, donde se reconoce a las máximas estrellas del cine y la televisión del año. Bajo la conducción de Nikki Glaser por segundo año consecutivo, la ceremonia orquestada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood está cada vez más cerca.

La edición número 83 estará marcada por las series y películas que vieron la luz a lo largo del 2025, con 20 categorías a considerarse. Ahora, te compartimos los detalles de la premiación de los Globos de Oro.

¿Cuándo son los Globos de Oro 2026?

La ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 11 de enero de 2026. Entre los nominados más destacados se encuentra Una batalla tras otras, que lidera la lista de cine con 9 nominaciones, mientras que en televisión lideran Adolescence y The White Lotus con 5 y 6 nominaciones respectivamente.

La celebración comenzará en punto de las 19:00 horas (México), aunque el desfile de celebridades comenzará desde una hora antes, recibiendo a reconocidos artistas de la industria del entretenimiento.

Los premios serán celebrados en el ya clásico The Beverly Hilton, hotel ubicado en California que ha destacado por ser el recinto anfitrión en donde esta entrega se ha albergado, haciendo de este un sitio emblemático para la comunidad del entretenimiento.

Globos de Oro 2026 ı Foto: AP

La transmisión estará disponible como en años pasados, a través del canal TNT, o por streaming en HBO MAX. Destaca en nominaciones la comedia negra Una Batalla tras Otra de Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo Di Caprio al obtener nueve posiciones en los Globos de Oro.

Le sigue Valor Sentimental protagonizada por Stellan Skarsgard con ocho nominaciones y después, la cinta de terror Pecadores con siete. Otro hito fue que Cynthia Erivo se convirtió en la primera actriz negra en ser nominada a Mejor actriz en una película de comedia/musical por su personaje como Elphaba en Wicked.