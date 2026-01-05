La boda que jamás ocurrirá, ¿Dónde ver la serie completa?

La serie en formato vertical La boda que jamás ocurrirá es un drama donde un hombre se da cuenta demasiado tarde de que cayó en las mentiras de una falsa salvadora y despreció a la verdadera.

¿De qué trata La boda que jamás ocurrirá?

La boda que jamás ocurrirá sigue la historia de Eve, la mejor doctora del país, quien salvó a Dante de un balazo hace cinco años, pero sus heridas fueron tan graves que lo dejaron estéril.

Entonces Lilith fingió ser quien lo había salvado para quitárselo a Eve. Incluso inventó que tenía cáncer para poder inseminarse artificialmente con el hijo de Dante.

La noche antes de casarse con Dante, Eve descubrió que Lilith estaba embarazada. Aun con todas las mentiras de Lilith, Dante se puso de su lado y le dio la espalda a Eve. Destrozada, Eve se fue a Italia para enfocarse en su carrera médica.

Solo cuando ella ya no estaba, Dante se dio cuenta de que la verdadera salvadora siempre fue Eve. Ahora está dispuesto a todo para recuperarla… y no va a aceptar un “no” por respuesta.

¿Dónde ver La boda que jamás ocurrirá?

La serie cuenta con un total de 63 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 14 capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

El esposo inútil, ahora en un pedestal: Sergio Yáñez se casó con la hija de los Hidalgo con la condición de que en tres años lograra darle un heredero. Sin embargo, el tiempo pasó y parece que Sergio no lo habría logrado. Y es que él no esperaba que Quirina Hidalgo estaba en realidad enamorada de otro hombre, aunque Sergio sí la amaba desde el inicio. A pesar de que nunca estuvieron juntos, Quirina le revela que está embarazada y que el bebé es de Matías, su verdadero amor, lo que lo destruye.

La Obra Maestra del Ángel: La embarazada Phoenix, quien quedó atónita cuando la ex de su esposo, Adam, apareció con un niño. El impacto se convirtió en devastación cuando Miranda la empujó escaleras abajo; Adam creyó las mentiras de Miranda y abandonó a su esposa, que estaba perdiendo al bebé. Lo que ninguno sabía era que Phoenix es una heredera multimillonaria y la famosa artista conocida en el mundo como Ángel. Ahora, Phoenix deja atrás su fachada, lista para reclamar su poder y cobrar venganza.

Esta Vez Elegí Al Mafia: Stella es una mujer que fue destruida por el hombre que amó y su amante. Su familia, su nombre, su vida... todo desapareció. Pero el destino rebobinó el tiempo. De vuelta en la gala de selección de esposo, abandona a su ex y sorprende a todos eligiendo a Adrian, el despiadado rey de la mafia a quien nadie se atreve a desafiar. Adrian le otorga poder, protección y pasión, hasta que descubre su secreto: él nunca fue su arma... sino su escudo, todo el tiempo.