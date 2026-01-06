¿Quién es Iván, el novio de Priscila Arias ‘La Fatshionista’?

Priscila Arias ‘La Fatshionista’ dio a conocer recientemente que se separó de su prometido, Iván, después de que en diciembre del 2024 se hizo viral por pedirle matrimonio. La influencer aseguró que se encuentran en proceso de reconciliación, aunque su boda está pospuesta de momento.

En el comunicado donde habla de su salida oficial del podcast de Seis de Copas, La Fatshionista mencionó: “Resolver con mucho estrés nos puso a Iván y a mi en la tablita nuestra relación...”, comentó la famosa de manera breve al justificar cómo se ha sentido superada por el proyecto.

“No peleamos mucho. Peleábamos más cuando estaba de gira de Seis de Copas, espantoso. Pero ya que pasaron estos meses de trabajo, ya un poco más controlado, nos dimos cuenta que habían cositas que cuando detonaban, era más fuerte”, explicó.

Priscila Arias, nombre real de la creadora de contenido, menciona que ella decidió poner en pausa la relación: “Yo fui la que pedí el alto y le dije ‘no podemos normalizar que estas cosas nos deschaveten’”, recordó.

¿Quién es Iván, el novio de La Fatshionista?

El novio de Priscilla Arias es Iván, quien en redes sociales se hace llamar Duali Darks y tiene 37 años de edad. Ha generado polémica en el pasado por su expresión física, ya que lleva un estilo que tiende a lo femenino.

Iván ha mostrado su apoyo a la diversidad de género, al asegurar que juega mucho con su lado masculino y femenino a momento de aparecer en público. El hombre comenzó a crear contenido tras su relación con la famosa.

En el pasado, Priscilla confesó que su novio llegó a vivir por un tiempo como una mujer trans, pero que ella lo conoció luciendo como hombre y agregó que a ella en lo personal no le gustaba su expresión femenina.

“A mi me gusta masculino, no femenino. Me ha costado trabajo. Yo lo veo maquillado y no me gusta porque a mi me gusta la figura masculina. Yo no tengo ningún problema con los hombres trans, me parecen atractivos pero el femenino, ver una chica y tocarla...”, admitió ella.