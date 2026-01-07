Gatita Veve es una de las creadoras de contenido íntimo más reconocida de la actualidad, quien fue elegida como Mejor Actriz del Año Sudamérica en los Eros Awards 2025, dejando en evidencia su calidad de estrella en acenso.

Los videos que hicieron famosa a Gatita Veve

Si bien Gatita Veve es una creadora de contenido para adultos, anteriormente también destacó como influencer de moda, aunque al incursionar en el entretenimiento privado, comenzó trabajando en Europa.

En sus redes sociales cuenta con miles de seguidores, donde comparte videos donde hace lip sync y comparte momentos de su vida, como la lamentable muerte de su gatito a inicios del 2025.

Además, colabora con otros famosos participantes de la industria para adultos. Uno de sus videos más vistos es uno en la plataforma de TikTok donde aparece junto con un actor erótico llamado Jordi, donde ambos conversan sobre jerga chilena.

El video obtuvo miles de me gusta y está anclado en su cuenta de TikTok y generó mucha conversación entre los seguidores de la famosa, quienes consumen también el contenido privado en otras plataformas exclusivas para mayores de edad..