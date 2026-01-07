Gatita Veve: ¿Quién es, de dónde es y cuál es su nombre real?

Gatita Veve es una creadora de contenido para adultos que ha sabido llevar su nombre más allá de los videos privados en plataformas como OnlyFans. Su popularidad aumentó gracias al reality show Secreto en el Lago, liderado por Diego González

Antes de ser modelo +18, Gatita Veve ya era conocida en redes sociales por crear contenido de moda, lo que le dio una comunidad importante. Con el tiempo, incursionó en la industria del entretenimiento, trabajando en Europa principalmente.

También es creadora de la productora Saturnalia, a la que planea dedicarse en los próximos años cuando deje la actuación de contenido para mayores de edad y se enfoque en la producción.

¿Quién es Gatita Veve?

El nombre real de Gatita Veve es Valentina Valencia. Es una creadora de contenido popular que nació en Alto Hospicio, Chile y en su infancia, participó como testigo de Jehová.

A los 22 años emigró a Argentina para estudiar diseño y decidió dejar la religión. Poco después trabajó en Santiago y a través de su marca de ropa ganó seguidores lo cual le permitió también trabajar de influencer.

Se sabe que con su pareja anterior sufrió de abuso doméstico, por lo que al separarse, perdió su negocio e incursionó en plataformas de contenido íntimo como OnlyFans.

A recomendación del actor porno español Maximo Garcia, decidió probar suerte en la industria del cine para adultos. Gatita Veve fue elegida como Mejor Actriz del Año Sudamérica en los Eros Awards 2025.