¿Quién es Zulma Guzmán y por qué la acusan de envenenar a dos niñas?

¿Quién es Zulma Guzmán y por qué la acusan de envenenar a dos niños?

Zulma Guzmán ha sido llevada a la prisión HMP Bronzefield, después de que se le acusa como la presunta responsable por el asesinato de dos niñas de 13 y 14 años de edad en Bogotá, envenenadas con Talio.

¿Qué hizo Zulma Guzmán?

La mujer fue arrestada este 6 de enero en Reino Unido y el mismo día fue enviada a una prisión por una jueza de Londres como una medida preventiva. Zulma Guzmán tenía una circular roja de Interpol en su contra. lo que activó formalmente el proceso de extradición a Colombia.

Hay expectativa por el futuro jurídico de Zulma Guzmán, la mujer señalada de envenenar con talio y asesinar a dos menores de edad en Bogotá. Los abogados de las víctimas piden a la Fiscalía que radique la imputación de cargos en su contra lo más pronto posible.



De acuerdo con la información actual, ella salió del país diez días después de enterarse de la muerte de las dos menores de edad. Las autoridades desconocían su paradero hasta que volvió a ser noticia el 16 de diciembre.

Y es que Guzmán fue auxiliada por la policía londinense después de que se lanzó al río Támesis, en un aparente intento de suicidio. “La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 horas y la llevó al hospital, donde se determinó que sus heridas no ponen en peligro su vida”, informó la Policía Metropolitana de Londres.

La mujer fue cobijada por la Ley de Salud Mental, lo que puso en pausa su posibilidad de ser extraditada de manera inmediata a Colombia, hasta que fue diagnosticada con un estado de salud óptimo.

Durante la diligencia, según el medio The Sun, la mujer pidió no ser extraditada y la jueza la decretó prisión preventiva. La próxima audiencia será el 12 de enero.

¿Quién es Zulma Guzmán?

La mujer es una empresaria acusada de doble asesinato, quien es llamada “asesina de frambuesas” por los medios británicos por la manera en la que envenenó a dos niñas. Su empresa se llama Houshares y es dueña de una compañía de alquiler de vehículos eléctricos.

El medio explicó que el veneno habría sido inyectado directamente en la fruta antes de ser enviada por medio de una empresa de mensajería. El paquete llegó sin remitente, pero según el rastreo de las llamadas, informó el medio ‘El País’, se detectó una comunicación con el repartidor desde un número de Argentina que pertenecería a Guzmán Castro.

Se presume que Zulma Guzmán cometió el asesinato por venganza, después de haber tenido un romance con Juan de Bedout, padre de una de ellas, que comenzó en 2014 y terminó poco antes de la muerte de su esposa. Otros medios británicos han informado que la esposa de Bedout, Alicia Graham Sardi, murió misteriosamente también con talio en la sangre el 17 de agosto de 2021.