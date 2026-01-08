La comunidad artística mexicana se encuentra de luto tras el fallecimiento de Gerson Leos, tecladista y multiinstrumentista de la Banda MS. El músico perdió la vida de forma repentina el pasado 6 de enero en Mazatlán, Sinaloa.

En medio de la conmoción, la atención en redes sociales también se ha dirigido hacia su esposa, Sarah Holcombe. Te contamos quién es esta mujer, también parte del mundo artístico.

¿Quién es Sarah Holcombe, esposa de Gerson Leos de Banda MS?

Sarah Holcombe, viuda de Gerson Leos de la Banda MS, es reconocida por su talento en la ópera y la música clásica, disciplinas en las que ha destacado gracias a su preparación y sensibilidad interpretativa.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en escenarios dedicados al canto lírico, donde ha demostrado una voz potente y un estilo elegante que la distinguen dentro del panorama cultural.

De acuerdo con información publicada en sus redes sociales, la mujer es Mezzosoprano. Además, ha participado en eventos como La Velada de las Artes, parte del Carnaval Internacional de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, que tiene lugar comúnmente en el Teatro Ángela Peralta.

También ha dado Masterclasses en ArteStudio Mazatlán. Más allá de ser “la esposa de Gerson Leos”, Sarah Holcombe es una artista destacada.

El matrimonio de Sarah Holcombe y Gerson Leos

Sarah Holcombe y Gerson Leos compartieron una relación marcada por el amor y la complicidad. En redes sociales, ella publicó un mensaje emotivo tras la muerte del músico de Banda MS, con el que refleja la profunda unión que mantenían.

Ambos compartían una pasión por la música, aunque desde géneros distintos. Juntos tuvieron tres hijos, una niña y dos niños.

Su vínculo tenía, al menos, 15 años, de acuerdo con una fotografía que la cantante sinaloense publicó en Instagram el 27 de diciembre de 2025. “Feliz Aniversario amor@gersonleos04. Te Amo, gracias por caminar conmigo estos 15 años y escribir nuestra historia juntos, vamos por más”, escribió en el post Sarah Holcombe.

La familia solía compartir fotografías de paseos y festividades como Navidad, donde se aprecia que había un gran amor entre todos.

Gerson Leos, integrante de Banda MS falleció repentinamente

Gerson Leos, quien era integrante de la Banda MS, falleció el 6 de enero en Mazatlán, Sinaloa. El músico de 36 años murió durante un juego de beisbol debido a un infarto fulminante.

Su fallecimiento fue confirmado por la propia agrupación sinaloense, que compartió un emotivo mensaje de despedida a través de sus redes sociales donde agradecieron el tiempo compartido con Leos.