Yeison Jiménez murió en un accidente de avioneta el sábado 10 de enero

A casi 24 horas del accidente aéreo que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez el 10 de enero en Paipa, Boyacá, en Colombia, hay más preguntas que respuestas.

La información preliminar que ha sido difundida en redes sociales revela detalles inquietantes. Entre estos se encuentran un mensaje de advertencia en el tablero de la aeronave, el comportamiento del piloto durante el despegue y el historial del modelo, que ya había estado involucrado en un siniestro en 2022. En La Razón de México te explicamos.

Caso Yeison Jiménez: ¿Por qué se cayó la avioneta en la que viajaba el cantante?

La inquietante leyenda que tenía el tablero de la nave

Un video grabado por el pasajero Weisman Mora, el fotógrafo de Yeison Jiménez, muestra que, mientras el piloto manipulaba su teléfono celular en pleno proceso de despegue, el tablero de la avioneta emitía una alerta con la expresión “BAD PRB”, que en la nomenclatura técnica significa “Bad Probe” o sonda defectuosa.

Tablero de la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez ı Foto: Redes sociales

Este tipo de advertencia indica que uno de los sensores encargados de medir parámetros críticos del motor no estaba funcionando correctamente. Aunque no necesariamente implica un fallo inmediato del motor, sí representa un riesgo, pues la información que recibe el piloto puede ser errónea o incompleta en un momento crucial.

Yeison Jiménez y su equipo viajaban en modelo antiguo

El cantante colombiano Yeison Jiménez y su equipo de trabajo viajaban en una avioneta N325FA, según la Aeronáutica Civil, entidad del gobierno de Colombia.

Tras el accidente en el que todos los pasajeros perdieron la vida, usuarios se dieron a la tarea de investigar dicha aeronave. La unidad involucrada era una Beechcraft Bonanza, un modelo de motor a pistón con décadas de servicio en la aviación civil.

Según registros difundidos en redes, una avioneta con la misma matrícula, cargada de más de 400 kilos de cocaína, sufrió un accidente en 2022, en Campeche, México.

Expertos señalan que, aunque estos aviones pueden seguir volando bajo mantenimiento adecuado, pero su antigüedad e historial de incidentes obligan al equipo técnico a someter a la avioneta a una revisión minuciosa de cada componente para evitar imprevistos.

Hasta el momento, las autoridades colombianas continúan investigando por qué se cayó la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez y su equipo de trabajo.

Avioneta accidentada en 2022 ı Foto: X @BRYANSm17

Mueren Yeison Jiménez, su equipo de trabajo y el piloto de la avioneta en Colombia

Yeison Jiménez, cantante de música popular o regional, perdió la vida en un trágico accidente de avioneta.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:00 pm del 10 de enero de 2026, minutos después de que despegara en el aeródromo Juan José Rondón de Paipa. La avioneta no logró ganar altura y terminó estrellándose en una zona rural cercana.

El siniestro dio como resultado la muerte de los seis ocupantes: el piloto Hernando Torres, Yeison Jiménez, su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora y dos acompañantes más identificados como Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín.