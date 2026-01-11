La inesperada muerte de Yeison Jiménez, uno de los intérpretes más reconocidos de la música popular en Colombia, dejó un vacío en la industria y en el corazón de sus millones de seguidores.

El accidente aéreo en el que perdió la vida ocurrió el sábado 10 de enero en Paipa, Boyacá. Tras el incidente, las últimas imágenes que se conocieron del intérprete con vida dentro de la avioneta, se volvieron un símbolo de despedida.

Estos materiales audiovisuales, que han sido ampliamente difundidos en medios y redes sociales, han adquirido un valor sentimental incalculable para fans y seres queridos del artista, pues reflejan su personalidad alegre y cercana a la gente.

El último VIDEO de Yeison Jiménez con vida dentro de la avioneta

El último video con vida de Yeison Jiménez grabado dentro de la avioneta fue uno en el que se aprecia que el famoso viajaba junto a su mánager, Jefferson Osorio, y otros integrantes de su equipo.

En las imágenes se observa al cantante relajado, sonriente mientras comparte bromas con sus acompañantes. En un instante que hoy resulta muy conmovedor, Jiménez ofrece una bebida a su mánager Jefferson Osorio en tono cómplice, un gesto que refleja la amistad que existía entre ellos.

Finalmente, el joven acepta tomar de la botella y hay risas. “Este es como mi hijo”, se oye decir a Yeison sobre su mánager, quien también murió el sábado en el accidente. El video tiene más de 7 millones de reproducciones en TikTok.

El último video de Yeison Jiménez



Tras el accidente aéreo del 10 de enero en Paipa, Boyacá, ha comenzado a circular una grabación del cantante dentro de la avioneta.

En las imágenes, Yeison Jiménez aparece riendo y conversando con Jefferson Osorio, quien también perdió la vida en el accidente.

Otro registro del famoso cantante colombiano fue captado por una cámara de seguridad en un establecimiento comercial. El video muestra al intérprete comprando queso en el establecimiento Golosinas, helados y amasijos Belén S.A.S, y conversando con sus músicos poco antes de abordar la aeronave en donde perderían la vida.

El clip se grabó a las 2:18 pm del sábado 10 de enero.

Yeison Jiménez, el cantante que murió en un accidente de avioneta

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció este sábado 10 de enero en un trágico accidente de avioneta en Paipa, Boyacá. El artista viajaba hacia Medellín para cumplir con una presentación en Antioquia, sin embargo, poco después de despegar, la nave se desplomó.

Yeison iba acompañado del piloto Capitán Fernando Torres, y cuatro personas de su equipo de trabajo: Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Todos menores de 40 años.

Lamentablemente todas las personas que viajaban en la unidad perdieron la vida. Las autoridades acordonaron la zona y confirmaron que la aeronave quedó calcinada tras el fuerte impacto.