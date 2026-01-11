Kristen Medina acusa a su ex de serle infiel durante su embarazo y tratar de silenciarla | VIDEO

La creadora de contenido Kristen Medina ha dado de qué hablar al aparecer este domingo en el podcast de Un tal Fredo, donde habló sobre su ex pareja y padre de su futuro hijo, a quien acusa de serle infiel.

En su testimonio, Kristen Medina explicó que su ex pareja ha tratado de silenciarla legalmente al buscar el control de sus redes sociales, además que menciona que la engañó y niega la paternidad de su futura hija.

@kristennmedinaa Un narcisista nunca cambia. Te dirá justo lo que quieres escuchar, te mostrará todo lo que sueñas, porque así es como obtiene control, influencia y poder sobre ti. Pero esa máscara no dura para siempre. Eventualmente se cae, y es ahí cuando ves quién era realmente desde el principio. Por favor, cuida a quién le entregas tu corazón. Yo sé que Dios me dio mi mayor bendición: mi hija. Después de tanta oscuridad, ella se convirtió en mi luz. #embarazada #mamaprimeriza #narcissista #narcissista #mamasolteras ♬ original sound - Stroller In The City

Kristen Medina habla de su ex con Un Tal Fredo

La famosa menciona que conoció a un productor llamado JC. Juntos generaban contenido donde Kristen interpretaba a un personaje “tóxico” que hablaba en inglés y español, mientras que JC actuaba como su contraparte, aunque su cara nunca salía en los videos.

Si bien muchos pensaban que era su pareja, ella aclara que no y que incluso fue JC quien le presentí a Chuki, su expareja que se acercó a ella buscando una colaboración y después, comenzó su relación.

Dicha relación quedó marcada por dinámicas de control, manipulación emocional y una fuerte interferencia familiar, donde la madre del hombre intentaba controlar a Kristen para que esta, a su vez, manejara a Chucki según los deseos de la señora.

Como ejemplo, durante un viaje a Italia, la madre ignoró a Kristen y le reclamó por no “cuidar” a Chucki (quien tenía 27 años) cuando este se emborrachó en la boda de una amiga. Más grave aún, mientras Kristen era operada de emergencia por un quiste, su suegra se quedó afuera solo por su hijo y habló mal de Kristen frente a su propia tía.

Kristen afirma que ella pagaba la mayoría de los gastos fuertes, incluyendo rentas de hasta 3 mil 500 dólares, sueldos de seis trabajadores, seguros y la camioneta. A pesar de ello, Chucki minimizaba sus aportes, diciéndole que ella “debería ganar más” y que pagar grandes sumas era “lo mínimo que podía hacer”.

Eso no es todo, pues además de invalidarla al llamarla “loca”, cuando Kristen descubrió que el hombre le era infiel, él se justificaba. Así, decía que borraba las conversaciones “para no alterarla por el embarazo” y la acusaba de “tenerlo como un perro enjaulado”.

El hombre mantenía una relación paralela con otra mujer y la familia de él estaba enterada. El momento de quiebre llegó en el séptimo mes de embrazo cuando ella confrontó al sujeto por su infidelidad y él se refugió en casa de su madre.

Asegura haber escuchado una grabación donde él admitía haberla traicionado: “Escuché la llamada cómo se burlaba de que se iba a divorciar... cómo confesó que estaba con la amante"

Chucki salió en una transmisión en vivo para negar la paternidad de su hija y exigir una prueba de ADN, a pesar de que la niña era planeada y Kristen afirma haberle sido siempre fiel.

@kristennmedinaa La misma persona con la que lamentablemente perdimos un bebé hace una año … La misma persona que intencionalmente quiso embarazarme, la misma persona que se casó conmigo, con quien estaba construyendo una vida. La misma persona que me enviaba videos diciendo lo emocionado que estaba por ser papá, la misma que juraba que nunca repetiría los errores que sus padres cometieron con él, la misma que grababa mensajes para “nuestros futuros hijos”, la misma que decía que su mayor sueño era ser padre y que su hija y yo éramos su mundo. Esa misma persona que, después de siete meses, decidió abandonar su matrimonio y a su hija. La misma persona que ahora, de la nada, pide una prueba de paternidad. La misma persona que prometió que jamás nos lastimaría. Esa misma persona que ahora niega a su propia hija, su bebé arcoíris, su sueño. #embarazada #mamaprimeriza #embarazo #mamasoltera #maternidad ♬ оригінальний звук - Tami

Ahora, Kristen denuncia que Chucki ha intentado borrar sus videos de redes sociales y ha levantado una denuncia en su contra: “Al día siguiente denuncia... soy la más demandada 2026... la amante y él ayudó a hacer esa denuncia y con la mamá también", contó. “Pensaron ‘está embarazada ¿qué va a hacer? está vulnerable... la vas a poder controlar’“, recordó.

¿Quién es Kristen Medina?

Kristen Medina es una creadora de contenido con más de un millón de seguidores en Instagram, quien comparte vlogs sobre su vida diaria, fotos de modelaje, contenido de viajes y más.

Comenzó a trabajar a los 15 años de edad. “Yo tenía mi negocio de trajes de baño, yo vendía accesorios. Iba a Los Ángeles, compraba de qué accesorios y los vendía en la prepa. Así inicié con Instagram, apenas iba empezando y después me involucré mucho en el tema de trajes de baño”, contó.

La joven tendría 27 años de edad en la actualidad y se encuentra en la espera de su bebé arcoíris, pues reveló que anteriormente perdió a un bebé. Ha destacado por su manera de ser frontal con el público, dando detalles de lo que le pasa sin filtros.

La mujer se ha mostrado sincera a través del tiempo sobre su relación con su ahora ex pareja, un hombre identificado como Chucky. Ella asegura que le dio de todo al hombre que aún así la traicionó.