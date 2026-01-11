Yeison Jiménez, intérprete colombiano, murió en un accidente de avioneta junto a su equipo de trabajo

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez continúa impactando al mundo. El intérprete de 34 años viajaba en una aeronave junto a su equipo de trabajo; se dirigían a Medellín, pero perdieron la vida pocos minutos después de despegar.

La tragedia, que ocurrió en Paipa, Boyacá, Colombia, fue registrada en varios videos que muestran el intento de despegue de la avioneta y las consecuencias del impacto. Además, un clip muestra los intentos de los servicios de emergencia por apagar las llamas que consumieron la unidad y a los seis pasajeros.

VIDEOS del accidente de Yeison Jiménez en Colombia

Luego de la muerte de Yeison Jiménez, en redes sociales y medios de comunicación se difundieron grabaciones que captaron el momento en que la avioneta matrícula N325FA intentaba despegar del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá. Un hombre grabó por curiosidad y ahora el video es viral.

En otras imágenes se observa a la aeronave en el aire y segundos después se precipita en un potrero cercano. Según informó la Aerocivil, el accidente se habría presentado sobre las 4:11 pm.

Otros videos muestran el lugar del impacto. Se ve la aeronave destruida y en llamas, mientras elementos de emergencia y la Policía Nacional acordonaban la zona.

Poco después del accidente, las autoridades confirmaron la muerte de los 6 ocupantes de la avioneta, entre quienes se encuentran: el Capitán Fernando Torres Rojas, Yeison Jiménez (cantante), Jefferson Osorio (mánager), Weisman Mora (fotógrafo), Juan Manuel Rodríguez y Óscar Marín.

Estas imágenes han sido ampliamente compartidas en plataformas como X, Instagram y YouTube, donde los fans de Yeison Jiménez compartieron mensajes de tristeza y solidaridad con la familia del cantante.

Además, los servicios de rescate e investigación continuaron trabajando durante la noche en la zona del accidente. Un clip grabado desde una camioneta muestra la avioneta totalmente calcinada.

🕊️✈️ Luto en la música colombiana



El 10 de enero quedó marcado como un día gris: Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo.

A casi 24 horas, circulan las primeras imágenes de la tragedia: la avioneta totalmente destruida y calcinada, reflejando la magnitud del impacto 🔥💥

📹… pic.twitter.com/66M4OM6IXc — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 11, 2026

La Gobernación de Boyacá, localidad donde tuvo lugar el accidente en el que Yeison Jiménez y su equipo de trabajo fallecieron, decretó duelo departamental.

Mientras que la Aeronáutica Civil de Colombia continúa con las investigaciones para determinar si hubo fallas técnicas, errores humanos o negligencias en la operación.

Ahora, estos videos serán fundamentales para esclarecer las causas de un siniestro que pintó de gris a la música popular colombiana, pues Yeison Jiménez, uno de los intérpretes más reconocidos, murió inesperadamente en el auge de su carrera artística.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.