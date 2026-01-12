Edad, altura y de dónde es Owen Cooper

Owen Cooper ganó el premio a Mejor actor de reparto por su papel en la serie Adolescence en los Globos de Oro 2026, sumando este importante galardón a una lista que ya incluye los Emmy y los Critics Choice Awards.

El joven actor ha sorprendido a millones con su camino en la reciente temporada de premios, donde ha destacado gracias a su carisma natural y que a su corta edad, Owen Cooper ya se codea con grandes personajes de la industria del entretenimiento americano.

CONGRATULATIONS, Owen Cooper! Let's hear it for our #GoldenGlobes winner for Best Supporting Male Actor – Television in Adolescence! 🙌 pic.twitter.com/sNuSL8dZxR — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Muchos desean saber más sobre el chico que dio vida al personaje de Jamie en la serie Adolescence, destacando por su interpretación acertada de un joven atormentado que al someterse a las ideas de la “manosfera” en Internet, hace lo impensable al asesinar a una de sus compañeras de la escuela.

Todo lo que sabemos de Owen Cooper: Edad, altura, de dónde viene...

Owen es un actor británico que nació el 5 de diciembre de 2009 en Warrington, Inglaterra, por lo que hace poco más de un mes cumplió los 16 años de edad.

Debido a su corta edad, el histrión se encuentra en pleno crecimiento y aunque en la serie limitada mencionaban que el personaje de Jamie era más pequeño que sus compañeros, el chico que le da vida ya dio el estirón.

Fue en junio de 2025 que el público notó lo que ha crecido el adolescente en cuestión de un par de meses, superando el metro con 65 del actor que en pantalla interpretó a su padre, el veterano Stephen Graham.

Sin embargo, se desconoce cuál es la altura exacta de Owen, quien en la actualidad luce un estilo despreocupado y se presentó en los Globos de Oro 2026 con un conjunto combinado formal casual y el cabello más largo.

A pesar de su éxito actoral, Cooper ha mencionado que se encuentra “concentrado en la escuela”, aunque es probable que lo veamos en otros proyectos futuros donde vuelva a destacar por su talento interpretativo.

Sobre su vida privada, se sabe que Owen Cooper tiene dos hermanos mayores. Su madre es cuidadora y su padre trabaja en informática. Fue miembro del equipo sub-15 de Warrington Rylands y su sueña era ser futbolista hasta que tomó clases de actuación con The Drama Mob en Mánchester.

Su papel como Jamie Miller en la serie Adolescence ha sido el primero en su carrera, pero este 2026 hará su debut en la gran pantalla, pues fue seleccionado para interpretar al joven Heathcliff en Cumbres Borrascosas de Emerald Fennell.