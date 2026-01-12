¿Quién es Alina Fernández, la hija de Fidel Castro? | FOTOS

Alina Fernández se ha encontrado en el ojo público nuevamente, pues la hija del expresidente de Cuba, Fidel Castro, contará su vida en la pantalla grande en la cinta “La Hija de Castro” que fue dirigida por luis Mandoki.

La película, en la que Alina Fernández contará su historia de vida, actualmente se encuentra en post producción, y dentro de este filme se contará con la presencia de los actores James Franco, Mia Maestro y Ana Villafañe.

“La Hija de Castro” es una película basada en el libro “Alina: memorias de la hija rebelde de Fidel Castro” que fue publicado en 1997, en el que ella misma cuenta su origen y su historia de vida.

Libro Alina: memorias de la hija rebelde de Fidel Castro ı Foto: Especial

¿Quién es Alina Fernández?

De acuerdo con el ibro “Alina: memorias de la hija rebelde de Fidel Castro”, esta se enteró que era hija de Fidel Castro hasta los 10 años de edad, cuando su madre decidió compartirle dicha información.

Alina recibió regalos por parte de Fidel Castro durante su vida sin conocer que el líder revolucionario era su padre, y pese a que conoció el vínculo que tenía con Castro, decidió no adoptar dicho apellido.

La madre de Alina, Natalia Revuelta Clews fue una mujer de clase burguesa que simpatizaba con el movimiento político de Fidel Castro, y Alina fue el resultado de un romance fugáz de ambos.

Alina Fernández y Fidel Castro ı Foto: Especial

Durante su infancia el cardiólogo Orlando Fernández fue la figura paterna de Alina, pues este decidió criarla de manera discreta. Su padre, Fidel Castro, apareció en la boda de Alina.

Alina María José salió de manera clandestina de Cuba, y se dice que recibió ayuda de la CIA para viajar con un pasaporte falso y con una peluca en 1993, y este relato se podrá ver el testimonio de la vida compleja y llena de dificultades que tuvo Alina.

¿Quién es Alina Fernandez? ı Foto: Shobha Battaglia

Pese a que existen ya varias cintas en las que se puede ver a Fidel Castro, esta será la primera en la que se podrá apreciar el punto de vista que tuvo Alina Fernández, quien es conocida por ser la hija rebelde de Naty y Fidel.

“Mi madre era un hada… Mi hada decidió enamorarse de la persona equivocada. Según las personas de los cincuenta, y en la sociedad cubana, eso no tiene perdón ni redención” escribe Alina en su libro.

Fragmento del libro Alina: memorias de la hija rebelde de Fidel Castro ı Foto: Captura de pantalla

“La existencia de Alina permaneció en secreto durante años, hasta que en 1989 un periodista estadounidense de Miami la reveló al mundo entero, lo que le dio mala fama.” escribió la fotógrafa Shobha Battaglia.

Alina Fernández ı Foto: Shobha Battaglia

