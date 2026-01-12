¿Quién fue Mario Cid y de qué murió el papá de la comediante Mara Escalante?

El actor, guionista, director de cine y papá de Mara Escalante, Mario Cid, murió este 12 de enero 2026 a los 93 años, así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores, a través de un mensaje publicado en las redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Mario Chávez García Cid, Mario Cid, Socio Honorario de nuestro Sindicato”, se lee en la publicación de Instagram.

¿De qué murió Mario Cid?

Mara Escalante publicó un mensaje en redes sociales, en el que señaló que su papá Mario Cid tuvo la muerte de los justos, pues “se quedó dormido, después de un rato, tres suspiros y se fue al llamado de nuestro Dios compasivo".

La actriz agradeció a sus fans por los mensajes de apoyo que le enviaron, luego de que se enteraron de la muerte de su padre.

Asimismo, aseguró que le hubiera gustado que su papá hubiera tenido la carrera de los juntos en vida.

¿Quién era Mario Cid, papá de Mara Escalante?

Mario Cid fue un reconocido actor, escritor, guionista, cineasta y también director de teatro y televisión. Nació el 27 de julio de 1932 y era originario de Tamaulipas.

Antes de dedicarse a la actuación y al mundo del espectáculo estudió contaduría, carrera que abandonó por incursionar en la actuación, su debut lo hizo en el Teatro Esperanza Iris, como parte de la compañía teatral de Enrique Rambal en la obra “El correo de azar”.

Y desde ahí tuvo una gran participación en el teatro en México, pues estuvo en las puestas en escena de “Ben-Hur”, “Las cuatro plumas”, “El jorobado”, “El Mártir del Calvario”, entre muchas más.

Su talento lo llevó a destacar y ser actor principal de la compañía de Fernando Soler, uno de los primeros actores y reconocido histrión del Cine de Oro en México.

Saltó del teatro a la pantalla chica y grande, en el cine participó en 120 películas como “El águila negra contra los enmascarados de la muerte”, “Cascabel”, “Fuego en el mar”, “Lagunilla mi barrio”.

Tuvo una estrecha colaboración laboral con Sergio Goyri y Raúl Araiza Cadena.

En el 2020 participó en la película “Ahí te encargo a mi mamá”, la primera cinta de su hija Mara Escalante, en la que ella produce y dirige.

Mario Cid dijo en ese entonces que se sentía feliz de haber regresado a los sets de grabación bajo la dirección de su hija y comentó entre broma que era la venganza de Mara porque él la había dirigido en dos cintas cuando ella iniciaba su carrera artística.