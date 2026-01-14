¿Quién es Bách Buquen? Edad, altura y de dónde es el modelo | VIDEO

El modelo y creador de contenido Bách Buquen llama la atención en redes sociales por su apariencia física, sus bailes divertidos y su forma libre de expresarse y mostrarse ante el público, lo que ha generado que cada uno de sus videos cuente con millones de vistas.

Actualmente, Bách Buquen cuenta con 10.2 millones de seguidores en la plataforma de TikTok y en Instagram lo siguen 4.8 millones de personas, por lo que es una celebridad que no pasa desapercibida en el mundo del Internet. A continuación, te contamos más sobre él.

¿Quién es y de dónde viene Bách Buquen?

El actor es un modelo francés que se volvió viral por grabarse en el metro europeo mientras se maquillaba, rompiendo estereotipos masculinos al mostrarse confiado y seguro mientras se arreglaba frente a desconocidos sorprendidos.

No se sabe muy bien cuál es su edad, aunque se presume que habría nacido alrededor del año 2005 (otras fuentes indican que en 2006), por lo que se estima que tendría unos 20 años de edad, aunque esta información no es del todo precisa.

Aunque no se ha dicho cuánto mide, usuarios en redes sociales estiman que su altura debe rondar en el metro con 75, pues aseguran que en un video con James Charles que mide lo mismo, se veían parejos.

Habría comenzado la creación de contenido en otoño del 2025. Al inicio de su carrera en redes sociales, el modelo comenzó con videos de skincare y maquillaje desde su casa, pero después de un tiempo comenzó a hacerlo en espacios públicos, generando conversación con el tema tabú.

Aunque algunos dudan de su sexualidad, se sabe que Bách Buquen ha tenido parejas mujeres en el pasado y en el 2024 presentó a una chica como su novia, aunque a inicios de 2026 parece que se encuentra soltero.