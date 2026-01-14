En los últimos días, el nombre de Yulissa Cuevas ha cobrado notoriedad en redes sociales y medios de entretenimiento, pero no por su talento.

La actriz Kristen Medina acusó públicamente a su expareja, Ordybb, de haberle sido infiel durante su embarazo con la influencer. En La Razón de México te contamos más sobre la vida de la joven.

¿Quién es Yulissa Cuevas, acusada de ser amante del ex de Kristen Medina?

Yulissa Cuevas es una influencer mexicana que nació en el año 2002, por lo que actualmente tiene alrededor de 23 años. Comenzó su carrera como modelo participando en distintas pasarelas, incluyendo Shein.

La joven ha construido su popularidad en redes sociales principalmente en Instagram y TikTok, donde comparte contenido de estilo de vida, moda, maquillaje y algunos momentos personales desde el año 2019.

En Instagram, bajo el usuario @yulissa.cuevas, comparte fotografías y colaboraciones con marcas; tiene 385 mil seguidores. A raíz del escándalo con Kristen Medina, la influencer tiene esta red social en modo privado, por lo que sus fotos y videos no pueden verse, a menos que seas un seguidor antiguo.

Mientras tanto, en TikTok, con el perfil @yulissacuevas_, publica videos que van desde tendencias virales y bailes hasta fragmentos de su vida cotidiana; en esta plataforma tiene más de 2 millones de seguidores.

@yulissacuevas_ Me encantó mi outfit✨ tanto que tengo el mismo vestido en otro color ♬ original sound - .

Yulissa Cuevas responde a Kristen Medina con demanda

Kristen Medina reveló en el podcast Hablemos de Tal, conducido por Un Tal Fredo, que su expareja, Ordybb, le fue infiel durante su embarazo con Yulissa Cuevas. Según la creadora de contenido, esta situación afectó su relación y la llevó a enfrentar momentos de vulnerabilidad en una etapa crucial de su vida.

Tras la publicación de dicha entrevista, usuarios comenzaron a llamar a Yulissa “la tercera en discordia”, por lo que la joven optó por mantener su cuenta de Instagram en privado y limitar los comentarios en TikTok.

Además, Yulissa Cuevas compartió un comunicado afirmando que las acusaciones de Kristen Medina son falsas. Del mismo modo, reveló con sus fans que inició un proceso legal en contra de la creadora de contenido por presunta difamación.

“Les hago este COMUNICADO OFICIAL debido a las FALSAS acusaciones que ha hecho en contra de mi persona KRISTEN N”, inició el mensaje publicado en TikTok.

“Han sido días difíciles a causa del odio, los ataques y la desinformación que se ha generado. Por esta razón, y con el único objetivo de proteger mis derechos, mi integridad y mi tranquilidad, he decidido proceder conforme a la LEY.

“Quiero dejar claro que esas acciones constituyen un DELITO. Todo lo que ha dicho en mi contra es falso, inventado y carece completamente de fundamento.

“No permitiré que se siga difundiendo una historia que nunca ocurrió, ni que se me involucre en situaciones con las que no tengo absolutamente nada que ver. Mi intención nunca ha sido generar conflicto, sino poner un alto de manera legal y responsable.