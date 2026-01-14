¿Quién es el ex de Kristen Medina y papa de su bebé?

Luego de que la actriz e influencer Kristen Medina revelara detalles de su relación con otro creador de contenido en el podcast de Un tal Fredo, usuarios desean saber la identidad de este hombre.

En La Razón de México te contamos quién es esta persona, a quien Kristen acusa de serle infiel mientras ella estaba embarazada, un relato que causó indignación en redes sociales.

¿Quién es el ex de Kristen Medina y papá de su bebé?

Todo indica que el ex de Kristen Medina, quien también es padre de su bebé, es Ordybb. Este hombre es un creador de contenido mexicano que saltó a la fama en YouTube en 2020. Nació el 8 de marzo de 1998.

El influencer suele compartir videos de su vida cotidiana y un estilo de vida extravagante. Además, ha publicado una serie de clips en los que compra casas.

En Instagram Ordybb (@ordybb) cuenta con 789 mil 799 seguidores, mientras que en YouTube con 1.86 millones de suscriptores y casi 4 mil videos compartidos.

Además, junto a Kristen Medina, el influencer creó un canal llamado KrisOrdy. A través de este perfil, el famoso compartía clips sobre su relación y matrimonio con la creadora de contenido, incluso publicaron la fiesta de revelación de género que realizaron para su bebé.

¿Qué dijo Kristen Medina de Ordybb, su expareja y papá de su bebé?

Kristen Medina reveló en el podcast de Un tal Fredo que su expareja y papá de su bebé, conocido en redes como Ordybb, le fue infiel presuntamente con Yulissa Cuevas, otra creadora de contenido.

Durante el séptimo mes de embarazo, la joven actriz confrontó a su entonces esposo, aseguró en la entrevista, y el hombre se habría refugiado en casa de su mamá.

Kristen Medina también narró que poco después de esto, su ex salió en una transmisión en vivo para negar la paternidad de su bebé. Además, afirmó que Ordybb le exigió en ese momento, de forma pública, una prueba de ADN. Todo este escándalo tuvo lugar aunque, dijo la influencer, la niña era planeada y nunca le fue infiel al creador de contenido.

Además, la joven de 27 años lo acusó de intentar silenciarla cuando decidió hablar públicamente de lo ocurrido. Kristen aseguró que su expareja levantó una denuncia en su contra.

Estas declaraciones han generado un intenso debate en redes sociales, donde los seguidores de ambos influencers han tomado postura. Además, los espectadores del podcast de Un tal Fredo se han encargado de encarar a Ordybb y a su supuesta amante, Yulissa Cuevas.