La franquicia Tomb Raider regresa cargada de fuerza a la pantalla, esta vez en formato de serie. Ahora la actriz británica Sophie Turner fue la elegida para dar vida a emblemática Lara Croft, uno de los personajes más famosos de los videojuegos de acción y aventura.

Recientemente se difundieron las primeras imágenes de la famosa caracterizada como la heroína y los fanáticos se encuentran emocionados con lo bien que luce Turner. Sin embargo, muchos otros internautas se preguntan quién es la intérprete; en La Razón de México te contamos sobre su trayectoria.

Ella es Sophie Turner, el nuevo rostro de Lara Croft en Tomb Raider

Sophie Turner nació en Northampton, Inglaterra, 21 de febrero de 1996. Es una actriz británica de 29 años.

La joven alcanzó la fama internacional gracias a su papel como Sansa Stark en Game of Thrones (2011‑2019), donde evolucionó de una joven ingenua a una líder fuerte y estratégica, volviéndose uno de los personajes más famosos de la serie.

Además, Sophie Turner ha participado en películas como X‑Men: Apocalypse (2016) y Dark Phoenix (2019).

En 2019 la actriz contrajo matrimonio con el cantante Joe Jonas, integrante de los Jonas Brothers. La pareja tuvo dos hijas, aunque en 2023 se anunció su separación.

Así se ve Sophie Turner como Lara Croft de Tomb Raider

Hace unas horas Sophie Turner publicó en su cuenta de Instagram la primera imagen oficial de su caracterización para la nueva serie de Tomb Raider.

La actriz británica luce el atuendo clásico de la arqueóloga, que está compuesto por shorts, una camiseta sin mangas, una pequeña mochila negra y lentes rojos. Estos elementos evocan la estética original del videojuego de 1996, lo que ha sido muy aplaudido en redes sociales por los fans de la franquicia.

Tomb Raider también contará con la participación de Phoebe Waller‑Bridge (Fleabag) como creadora y productora ejecutiva.

Joder, la han clavado. Sophie Turner como Lara Croft no me gusta, me flipa. https://t.co/RxMGrOdZpy pic.twitter.com/HOeoGGrTQp — Marcos Fernández (@Markooper_) January 15, 2026

¿Cuándo se estrena Tomb Raider y dónde ver la serie?

El rodaje de Tomb Raider inició este enero de 2026, con Amazon MGM Studios al frente de la producción.

La serie se lanzará en la plataforma de Prime Video, aunque la fecha exacta de estreno aún no ha sido confirmada. Se especula que podría llegar a finales de 2026.

Tomb Raider estará disponible de manera global para todos los suscriptores de Prime Video. Los fans de la franquicia esperan con ansias el anuncio de una de las sagas más emblemáticas de los videojuegos.