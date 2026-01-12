Heated Rivalry: ¿Dónde ver la serie completa en español?

Sabemos que Heated Rivalry es una de las series más aclamadas de los últimos meses, ya que la cinta explora la historia LGBT+ de dos jugadores de hockey rivales que viven un apasionado romance a pesar de lo esperado.

Heated Rivalry sigue la historia de dos superestrellas de la NHL: Shane Hollander, el “chico dorado” del hockey canadiense, e Ilya Rozanov, el villano ruso, ambos personajes favoritos de la liga. A través de siete años, ambos fueron sometidos a una rivalidad pública, sin que nadie sepa que en realidad viven un amor que desafía las normas.

HBO Max reportedly pays $600k per episode for the US streaming rights to ‘Heated Rivalry’. (via NYT) pic.twitter.com/IyMaCJafsn — Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 10, 2026

Este amor secreto pondría a juego la reputación de ambos jugadores de la NHL. Los protagonistas son interpretados por Hudson Williams y Connor Storrie, quienes dan vida a Shane e Ilya respectivamente. Los actores fueron elogiados por su química en pantalla.

¿Dónde ver la serie de Heated Rivalry completa en español?

Hasta ahora, la serie solo se encuentra disponible en HBO Max en varios países; sin embargo, aún no será hasta el mes de febrero que pueda verse en territorio latinoamericano.

Por este motivo, habrá que esperar un poco para poder ver la historia doblada al español, pero la espera valdrá la pena para disfrutar de la intensa historia que ha fascinado al resto del mundo por la gran química de los protagonistas.

En redes sociales, se han hecho virales un par de videos de la serie que nos adelantan escenas llenas de intensidad entre Shane e Ilya y que ha convertido a Heated Rivalry en uno de los grandes romances