Los Tigres del Norte regresan a la capital mexicana con un espectáculo histórico. Por primera vez en su carrera, los llamados Los Jefes de Jefes se presentará en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira internacional La Lotería Tour.

La emblemática agrupación de música norteña pondrá a cantar a más de 65 mil personas durante este esperado concierto. En La Razón de México te contamos cómo puedes comprar boletos para este magno evento.

Los Tigres del Norte en CDMX: Fecha, preventa y venta de boletos para el concierto

Los Tigres del Norte darán un concierto en el Estadio GNP Seguros el próximo 27 de junio de 2026 a las 21:00 horas. El show es uno de los más esperados del año por los fans de la música regional mexicana.

Tras conquistar escenarios como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes en 2025, donde lograron llenos totales en cuatro noches consecutivas, ahora buscan superar sus propios récords en un recinto aún más grande.

Preventa y venta de boletos para ver a los Tigres del Norte en la CDMX

La preventa exclusiva Banamex para comprar las entradas del concierto de los Tigres del Norte en CDMX comenzará el 21 de enero de 2026 a las 2:00 pm, mientras que la venta general se abrirá el 22 de enero a las 11:00 am.

Los boletos estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster, aunque al momento todavía no se han confirmado los precios por sección. Se espera que las localidades se liberen conforme avance la preventa.

El repertorio incluirá clásicos como “La Puerta Negra”, “Golpes en el Corazón” y “Ni Parientes Somos”, además de temas de su más reciente EP La Lotería (2025). La agrupación fundada en 1968 y originaria de Mocorito, Sinaloa, está integrada por Jorge, Hernán, Eduardo y Luis Hernández, junto a Óscar Lara.

El próximo concierto del 27 de junio de los Tigres del Norte en CDMX promete ser una noche llena de nostalgia, energía y conexión con el público que los ha seguido de cerca durante casi 60 años de trayectoria artística.

La última vez que Los Tigres del Norte tocaron en un recinto de gran formato en la CDMX fue en el extinto Foro Sol, durante el festival Vive Latino, donde rompieron récord con la presentación más larga en la historia del evento. En dicha ocasión la banda tuvo como invitado al cantautor argentino Andrés Calamaro.