Tenorio Cómico retoma temporada con elenco reforzado

La producción del Tenorio Cómico alista su regreso a la cartelera teatral, con nuevos ingresos al elenco y extensión a plazas del interior del país, una apuesta que su productor Alejandro Gou defendió como parte de una tradición de carpa que ha sabido sostener, gracias al gusto del público. “Seguimos apostando por tener el mejor elenco en una puesta tan exitosa como el Tenorio Cómico. Cada año es un reto superar al anterior y queremos que la gente venga, se divierta y pase un gran momento”, afirmó a La Razón.

El montaje renovará su alineación con el debut de Vanessa Labios 4K el 16 de enero, mientras que El Indio Brayan se integrará el 6 de febrero y Nicola Porcella lo hará el 13 del mismo mes. Además, se sumarán apariciones de Cola por Chela, lo que confirma el interés de la producción por unir comediantes de circuito tradicional con rostros provenientes del entretenimiento digital.

La temporada mantiene su sede en Ciudad de México con horarios fijos en el Centro Cultural, Teatro ll, y al mismo tiempo prepara una gira nacional con seis fechas ya anunciadas: Puebla (26 marzo), Guadalajara (22 abril), León (23 abril), Mexicali (28 abril), Tijuana (29 abril) y Saltillo (21 mayo). El formato plantea un perfil comercial orientado al humor popular, con sold outs previos en recintos de gran aforo.

TE RECOMENDAMOS: Grandes Voces del Jazz rinde homenaje a Aretha Franklin

Durante la conferencia de prensa, la discusión se inclinó hacia un punto específico: la disciplina actoral que requiere la comedia frente al público. A Wendy Guevara, quien vive su primera experiencia en teatro, se le cuestionó si hubo preparación formal. La influencer respondió que aceptó el proyecto después de tomar distancia de varios ofrecimientos. “Cuando salí de La Casa de los Famosos México me ofrecieron telenovelas y otros proyectos, pero no acepté porque no me sentía preparada. Para actuar tienes que tener respeto por la gente que lo hace”, expresó.

Guevara también reconoció que venir de redes no garantiza dominio escénico. “Yo decía: ‘es como grabarte en el celular’. Jamás. La televisión tiene su público e Internet el suyo, y a los dos hay que respetarlos. Ustedes gastan en un boleto y nos regalan su tiempo, y el tiempo no regresa. Estamos muy agradecidas por la oportunidad que nos da el productor Alex Gou al ser parte de esta exitosa obra. Esperamos que el público se dé la oportunidad de venir y disfrutar de un buen rato”, resaltó.

En cuanto a su estado de salud, la influencer dio a conocer que fue diagnosticada con hipertensión: “Estoy muy contenta con el resultado de la cintura, aunque después de la cirugía me diagnosticaron hipertensión, ¡pueden creerlo!, a mis 32 años. Lo bueno es que me di cuenta y puedo cuidarme. Ahora estoy bien con medicamento diario, y trabajando”, finalizó.

Por su parte, para Vanessa Labios 4K, el escenario implica nervio y crecimiento. “Es la primera vez que voy a actuar en teatro, pero tengo ganas de aprender porque para eso nacimos los seres humanos. En los en vivos de mis redes es una cosa, y aquí es otra. Lo voy a hacer bien”, afirmó.

A su vez, Paola Suárez defendió la presencia de figuras digitales en dinámicas teatrales. “Nos han dicho que no pertenecemos al teatro, pero la gente está llenando el recinto. También a las actrices de antes alguien les dio una oportunidad. Son tiempos distintos”, señaló.

El Tenorio Cómico mantiene su identidad de sátira política, humor directo y ritmo de revista mexicana. “Cada año tenemos que superar al anterior porque el público sabe lo que quiere”, resumió Alejandro Gou.

El Tenorio cómico

DÓNDE: Centro Cultural, Teatro II

Horario: viernes 20:00 h., sábados 19 h. y domingos 17 h.

COSTO: Desde 1,180, hasta 3,348 pesos (cargo incluido)