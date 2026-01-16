Jay Torres, actor y cantante que salió de La Casa de Los Famosos Colombia

La tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia arrancó con intensidad y sorpresas. Entre los participantes destacó Jay Torres, un artista puertorriqueño que buscaba conquistar al público colombiano con su carisma y talento.

Sin embargo, su paso por el programa estuvo marcado por tensiones, rivalidades y una expulsión que lo volvió protagonista de la primera gran polémica del reality junto a Tebi Bernal. Conoce al actor y cantante que fue salvado por el público de ser el primer eliminado de esta edición.

¿Quién es Jay Torres, actor y cantante que salió de La Casa de Los Famosos Colombia?

Jay Torres es un actor y cantante nacido en Puerto Rico el 13 de abril de 1993. Inició su carrera musical en 2019. Su estilo fusiona géneros urbanos con baladas, y ha trabajado en proyectos televisivos y musicales que le han dado visibilidad en Latinoamérica.

Actualmente reside en Medellín, Colombia.

Su participación en La Casa de los Famosos Colombia fue vista como una oportunidad para ganarse los corazones del público de ese país, sin embargo, fue el primer eliminado de la temporada 3 del reality show.

No obstante, fue uno de los concursantes más comentados desde la primera semana y fue salvado por votación del público. Hasta el momento, Jay Torres cuenta con 155 mil seguidores en Instagram.

¿Jay Torres salió de La Casa de los Famosos Colombia o no?

Tebi Bernal utilizó el poder de expulsión contra Jay Torres, por lo que envió al cantante boricua al loft del programa. Aunque en un inicio se interpretó como su salida definitiva, en realidad quedó aislado mientras el público decidía si debía continuar en competencia.

Finalmente, se dio a conocer que el público colombiano votó por que el cantante y actor originario de Puerto Rico volviera a La Casa de los Famosos Colombia. De acuerdo con la producción del reality, Jay recibió un 85 por ciento de votos a favor para que volviera a la casa-estudio y no fuera eliminado.

El artista puertorriqueño, de 32 años, fue acogido por sus compañeros en medio de una celebración llena de entusiasmo, así como por saltos, abrazos, besos y vítores.

Ahora que Jay Torres regresó, la tensión con Tebi Bernal irá en aumento, por lo que en los próximos días se podrían desatar discusiones y peleas que generarán mucho drama en esta edición de La Casa de los Famosos Colombia.