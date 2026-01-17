El romance entre Fede Bal y Evelyn Botto dejó de ser un rumor y ahora es una realidad que ha sido confirmada gracias a las fotografías y videos de la pareja que circularon recientemente en distintos medios.

El actor argentino y la locutora bonaerense fueron captados en situaciones románticas tanto en Nueva York como en Mar del Plata, lo que terminó por destapar una relación que hasta ahora se mantenía en la oscuridad.

Las imágenes muestran a la pareja derrochando miel y los fans han reaccionado emocionados. Sin embargo, otros afirman que Fede podría lastimar a la participante de MasterChef Celebrity Argentina.

Las FOTOS de Fede Bal y Evelyn Botto besándose que destapan su romance

Fede Bal y Evelyn Botto asisten juntos al concierto de Oasis en Buenos Aires

En noviembre de 2025, durante el concierto de Oasis en Buenos Aires, Argentina, Fede Bal y Evelyn Botto fueron vistos muy cerca y demostrándose su amor sin miedo.

La pareja estaba acompañada de un grupo de amigos. Tras esta escena, la actriz y cantante fue cuestionada sobre su vínculo amoroso con Fede, pero ella negó estar en una relación con él.

Fede Bal y Evelyn Botto en el concierto de Oasis, en noviembre de 2025 ı Foto: IG @lomaspopucom

Las fotos en Nueva York

Las primeras señales del romance entre estas figuras del entretenimiento argentino surgieron en Estados Unidos. Durante un viaje a Nueva York, Fede Bal y Evelyn Botto fueron fotografiados paseando juntos por la ciudad.

En las imágenes se los ve abrazados y besándose en plena calle, disfrutando de la energía neoyorquina sin preocuparse por las miradas curiosas. Además, el 29 de diciembre el creador de contenido compartió un video sobre su regreso al aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, junto a Evelyn.

Del mismo modo, compartió una serie de imágenes estilo cabina de fotos en donde aparece besando a la actriz y locutora de Morón.

Las fotos de Fede Bal y Evelyn Botto disfrutando el verano en Mar del Plata

La confirmación definitiva de la relación entre Fede Bal y Evelyn Botto llegó días después, este enero, cuando la pareja fue captada en Mar del Plata, ciudad donde el famoso se encuentra trabajando en temporada teatral.

Los dos fueron fotografiados compartiendo momentos frente al mar, nuevamente besándose y con gestos de complicidad que dejaron en claro la intensidad de su relación. También el creador de contenido compartió un clip junto a Evelyn en su cuenta de Instagram, donde ambos están tumbados en la arena, disfrutando del verano en el hemisferio sur.