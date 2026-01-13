¿Qué es un meteotsunami, la ola gigante que sorprendió a Mar del Plata en Argentina? VIDEO

Recientemente se registró una ola gigante en la Costa Atlántica, causando decenas de heridos e incluso un lamentable desceso en Mar del Plata, Argentina, en donde incluso se tuvo que evacuar las playas.

Los locales y turistas que se encontraban en Mar del Plata sufrieron un evento imprevisto, pues alrededor de las 16:30 horas se comenzó a crear una ola gigante que alcanzó los 60 metros de altura.

Esta ola gigante sucedió tanto en La Caleta como en Santa Clara del Mar, donde dejó un saldo de 35 personas lesionadas y la lamentable muerte de un hombre de aproximadamente 29 años de edad en Mar del Plata.

El hombre fue arrastrado por el mar, lo que posteriormente provocó que su cuerpo se impactara contra unas rocas, de acuerdo con la información del titular de Defensa Civil de Buenos Aires, Fabián García.

TRAGEDIA EN LA COSTA: 1 MUERTO Y 35 HERIDOS POR UNA OLA GIGANTE



-Ocurrió en Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

-Ocurrió en Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

-Evacuaron las playas por prevención.

El fenómeno ocurrido en Mar del Plata es conocido como meteotsunami, y de acuerdo con la Defensa Civil de Argentina, estas olas son espurias que ocurren de manera aleatoria, por lo que no pueden ser predecibles.

Un fenómeno similar ocurrió en 1954, cuando una ola enorme se desató el 21 de enero en Mar del Plata, dejando algunas personas heridas y asfixiadas, así como pérdidas materiales.

El 8 de diciembre del 2022 tres olas aparecieron de nueva cuenta en el centro de Mar del Plata, donde afortunadamente no hubo víctimas, y estas también fueron catalogadas como meteotsunami.

¿Qué es un meteotsunami?

Un meteotsunami es una gran ola producida por perturbaciones atmosféricas intensas, que pueden incluir tormentas severas, frentes fríos e incluso cambios bruscos de presión.

Las olas que produce un meteotsunami son similares a las de un tsunami, sin embargo, estas no se originan por la geología, sino por fenómenos atmosféricos, ligados a las condiciones metereológicas.

Cuando estas olas producidas por los metetsunamis alcanzan las bahías, los puertos y en general las zonas de menor profundidad del agua, tienen un aumento repentino de altura, lo que incluso puede durar unas dos horas.

De acuerdo con la información que se conoce, el meteotsunami de Mar del Plata pudo haber sido ocasionado por un cambio en la dirección del viento, pues no se registró ningún movimiento en las placas tectónicas de la zona.

Ola gigante ı Foto: Especial

