Al parecer el verano en Mar del Plata se convirtió en el escenario perfecto para las escapadas románticas de los famosos. En esta ocasión Laurita Fernández y Matías Busquet dejaron de lado la discreción y mostraron públicamente su romance.

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios de espectáculos revelan a la bailarina junto al polista en actitudes cariñosas, confirmando lo que hasta ahora eran rumores. La pareja fue vista en fiestas y eventos, disfrutando de la temporada teatral de la actriz en La cena de los tontos (Teatro Neptuno).

Sin embargo, no es la primera ocasión que los enamorados se dejan ver amorosos. El año pasado asistieron al concierto de Shakira en el Estadio Vélez juntos.

Las FOTOS de Matías Busquet y Laurita Fernández que revelan su romance

Laurita Fernández, de 34 años, y Matías Busquet, de 35, se encuentran más enamorados que nunca. Antes de ser captados juntos en Mar del Plata durante una fiesta, los rumores de que la actriz y el jugador de polo estaban en una relación eran fuertes.

Las primeras imágenes de ambos aparecieron en diciembre de 2025, cuando Laurita y Matías fueron captados besándose en el concierto de la cantante Shakira en el Estadio Vélez, en Buenos Aires, Argentina.

Poco después, él estuvo presente en el cumpleaños de la bailarina, lo que reforzó las sospechas de que entre los famosos se estaba gestando un vínculo sentimental.

Las fotos de Laurita Fernández y Matías Busquet en Mar del Plata que confirman su romance

Laurita Fernández y Matías Busquet fueron vistos en Mar del Plata, Argentina, recientemente.

Testigos aseguran que durante la fiesta Polenta la pareja estuvo besándose y abrazándose, señal de que el amor floreció entre los famosos. La periodista Cande Mazzone difundió fotos de los enamorados esa noche.

“Me cuentan que estuvieron toda la noche a los besos en la fiesta. Muy enamorados”, detalló la panelista de LAM. Estas imágenes se suman a otras captadas en salidas nocturnas y eventos sociales que forman parte de la temporada teatral de la actriz en La cena de los tontos (Teatro Neptuno).

¿Quiénes son Laurita Fernández y Matías Busquet?

Laurita Fernández es una actriz, bailarina y conductora argentina, tiene 34 años. Es reconocida por su participación en programas de televisión y obras teatrales, actualmente protagoniza La cena de los tontos en el Teatro Neptuno de Mar del Plata.

En 2025 la famosa se separó del productor Claudio Peluca Brusca tras dos años de relación y, meses después, reveló que incluso había congelado sus óvulos.

Matías Busquet es un jugador de polo argentino, tiene 35 años aproximadamente. El deportista se encuentra alejado del mundo del espectáculo.

En redes sociales se comenta que conoció a Laurita Fernández en 2022 durante una función de la obra El método Grönholm, donde Benjamín Vicuña ofició de “celestino”. Aunque en ese momento no prosperó la relación, tres años después retomaron el contacto y comenzaron a salir.