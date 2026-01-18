¿Quién es Amybeth Mcnulty? Sexualidad y pareja de la actriz

La actriz Amybeth Mcnulty es una de las jóvenes estrellas de la industria del entretenimiento británico, quien ha participado desde su niñez en diversos programas de televisión y streaming. Ahora, te compartimos lo que se sabe sobre ella y su vida privada.

¿Quién es Amybeth Mcnulty?

Amybeth Mcnulty es una actriz nacida el 7 de noviembre del 2001 en Donegal, Ülster. Es irlando-canadiense y saltó a la fama cuando era niña por ser Anne Shirley en la serie de Netflix, Anne with an E.

La famosa ha actuado también en las series One Clean Break y Agatha Raisin​ y en la serie de BBC The Sparticle Mystery. Además, actuó en la película Morgan como la personaje principal a la edad de 10 años. Como dato curioso, se sabe que ella es vegetariana.

¿Amybeth Mcnulty tiene pareja?

Recientemente, la mujer se sumó al elenco de Stranger Things para la temporada final, interpretando a una joven enfermera que es también la pareja sentimental de Robin, personaje LGTB+ de la exitosa serie de Netflix.

Fue a los 16 años de edad que la joven se declaró bisexual, una situación que la llevó a ser tema de conversación en su ciudad natal.

“Había gente que se acercaba a mis padres y les decía: ‘Oh, siento mucho lo de su hija’, y yo les respondía: ‘Bueno, no hay nada de qué disculparse’. Así que me siento más animado cuando interpreto papeles como este y puedo hacer cosas como esta“, comentó recientemente al hablar sobre su personaje en Stranger Things.

Amybeth McNulty suele ser discreta sobre sus noviazgos, enfocándose en su carrera, por lo que no hay declaraciones definitivas sobre su estado sentimental actual, aunque en el pasado de le ha relacionado con otras personas, siendo el actor Louis Hynes el más mencionado hace varios años atrás.