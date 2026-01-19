¿Cómo murió José Alfredo Jiménez? Así fueron sus últimos meses de vida

José Alfredo Jiménez tuvo una vida intensa. Fue futbolista, compuso más de 200 canciones, se casó tres veces y murió con solo 47 años de edad por su exceso en la bebida, lo que le generó una terrible enfermedad que terminó con él. En el centenario de su natalicio, te contamos más sobre su fallecimiento.

¿Cómo murió José Alfredo Jiménez?

Se dice que tras enterarse de que le quedaban dos meses de vida por la cirrosis hepática que sufría, José Alfredo Jiménez llamó por teléfono a su amiga Chavela Vargas para invitarle a “una última juega” en El Tenampa, local ubicado en la plaza Garibaldi de la Ciudad de México.

Hace cien años en Dolores Hidalgo en Guanajuato, México nació ‘El Rey’, el inmortal José Alfredo Jiménez, considerado el mejor compositor de música ranchera de todos los tiempos. Un creador que plasmó el amor, el desamor y el sentir popular como nadie más pudo hacerlo. Sus… pic.twitter.com/kPHXD5hDsy — Juana Peña (@Chris_Montz) January 19, 2026

La fiesta duró tres días y tres noches donde no faltó el alcohol ni la música ranchera. Este habría sido uno de los últimos momentos de fiesta del legendario compositor mexicano, cuya salud se deterioró drásticamente después de eso.

Aseguran que los últimos meses de vida del artista estuvieron llenos de dolor, pues el cantante tuvo que permanecer postrado en la cama mientras sufría de dolores intensos en el abdomen, aunque a pesar de todo mantuvo la cordura para planear cómo lo despedirían.

En ese sentido, su cuerpo no descansa en la Ciudad de México, sino en el Cementerio de Dolores Hidalgo. Su mausoleo es un sombrero y un sarape colorido hecho con mosaicos, como una manera de celebrar lo que fue su paso por la música mexicana.

En el sarape están inscritos los nombres de alrededor de 117 canciones compuestas por él,incluyendo éxitos como “El Rey” y “Caminos de Guanajuato”. En la parte superior del sombrero, se encuentra una cruz con 113 círculos, representando el número de la habitación del hospital donde el cantautor falleció.

José Alfredo Jiménez Sandoval nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato el 19 de enero de 1926 y era conocido también como el Rey de la Canción Ranchera o simplemente el Rey. A los once años llegó a Ciudad de México donde desde adolescente empezó a componer sus primeras canciones.