¿Quiénes son los hijos de Valentino Garavani?

Valentino Garavani y lo que se sabe de sus hijos

Valentino Garavani era un ícono de la moda y falleció este 19 de enero a los 93 años, dejando un legado de prendas que todo el mundo quería tener en su guardarropa.

La muerte del famoso diseñador, quien además también apareció en series de televisión, despertó el interés de los fans por su vida personal.

¿Valentino Garavani tenía hijos?

No, Valentino Garavani no tuvo hijos biológicos, sin embargo, sí tuvo hijos adoptivos a los cuáles los presumió en sus publicaciones y hasta en una de sus colecciones de moda.

¿Cuántos hijos tenía Valentino Garavani?

El diseñador Valentino Garavani tenía seis hijos, pero se trataba de seis perros pugs que eran su adoración que eran Molly, Milton Monty, Margot, Maude y Maggie.

Los hijos perrunos de Valentino Garavani ı Foto: IG @realmrvalentino

En los años 80, el modisto creó una colección llamada Oliver, en honor a su perrito pug Oliver de ese entonces. La línea era juvenil y más sensual que la línea principal de la marca. Sin embargo, no duró mucho y en los años 90 desapareció. En Estados Unidos no la pudo vender porque ya había una tienda con ese nombre.

Los hijos perrunos de Valentino Garavani ı Foto: Redes sociales

Para Valentino lo más preciado eran sus perritos, por lo que él ponían a ellos por encima de sus colecciones de moda.

Valentino se retiró en la moda en el año 2008 en una histórica pasarela en París.

Sin embargo, pese a su retiro él seguía activo en el mundo de la moda, pues no se recluyó en su mansión, sino que se dejaba ver en eventos acompañado de su amigo Giancarlo Giammetti.

La firma de Valentino fue muy famosa por sus vestidos de alta costura con siluetas muy femeninas, pero sobre todo eran reconocidos por su impactante color rojo.

En los últimos años la firma, aunque ya no estaba bajo el mando de Valentino, también se volvió famosa por su colección en color rosa, conocido en ese momento como Rosa Valentino, vimos a Anne Hathaway vestir un look de la colección.

Ella era gran amiga del diseñador, quien además tuvo un cameo en la cinta El Diablo Viste a la moda.

Los fans recordarán sus piezas icónicas que quedaron en la historia de la moda, así como su línea de perfumes, maquillaje y de ready to wear.