No es secreto que la joven actriz Amybeth McNulty, reconocida mundialmente por su interpretación de Anne Shirley en la serie Anne with an E, ha atravesado momentos difíciles en su vida personal.

En algunas entrevistas recientes, la intérprete compartió con sus seguidores la dolorosa experiencia de perder a sus padres, un hecho que marcó profundamente su trayectoria artística y su manera de ver la vida.

Amybeth McNulty: ¿De qué fallecieron sus padres?

Amybeth McNulty reveló que su madre, Siobhan McNulty, murió en noviembre de 2021 tras una dura batalla contra el cáncer. Dos años después, en diciembre de 2023, su padre, Liam McNulty, también falleció.

De modo que la actriz perdió en poco tiempo a ambos pilares de su familia a temprana edad, entre los 19 y 21 años.

La intérprete confesó recientemente en una entrevista en el programa The Late Late Show que la última audición que compartió con sus padres fue para la serie Stranger Things, donde obtuvo el papel de Vickie.

“Fue la última audición que supieron que hice”, confesó Amybeth McNulty, visiblemente conmovida al público del conductor James Corden.

La actriz explicó que cuando realizó el casting no sabía que se trataba de la reconocida producción creada por los hermanos Duffer. “Sabía que era algo grande, pero lo más importante para mí era que mis padres estaban orgullosos”, expresó durante la entrevista.

Sobre la muerte de sus padres, la protagonista de Anne with an E afirmó que se trata de un episodio difícil de su vida, pero la situación le dejó una lección. “Perderlos tan pronto fue devastador, pero me enseñó a valorar cada oportunidad y cada momento en el escenario”, confesó Amybeth McNulty.

¿Quién es Amybeth McNulty?

Amybeth McNulty es una actriz que nació el 7 de noviembre de 2001 en Donegal, Irlanda, y posee doble nacionalidad irlandesa (por su papá) y canadiense (por su mamá). Desde pequeña mostró interés por la actuación y el teatro, lo que la llevó a participar en producciones locales antes de dar el salto internacional.

La oportunidad que la lanzó a la fama llegó en 2017, cuando fue elegida para protagonizar Anne with an E, la adaptación de la novela clásica Anne of Green Gables. Su emotiva interpretación de Anne Shirley le valió reconocimiento mundial y la convirtió en una figura sumamente querida por audiencias de distintas generaciones.

Además, en 2021, Amybeth McNulty se unió al elenco de Stranger Things en su cuarta temporada, donde interpretó a Vickie.