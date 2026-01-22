Asesinato para dos celebra un año en cartelera con Benny Ibarra y Ari Borovoy como padrinos.

La puesta en escena Asesinato para dos cumplió su primer aniversario en el Teatro Milán. Durante la función especial, la producción de 11:11 Producciones y Flejaly Entertainment celebró la permanencia del proyecto en la Ciudad de México. El montaje continuará con funciones programadas hasta el 25 de febrero.

La celebración contó con la participación de Benny Ibarra y Ari Borovoy como padrinos de placa. Los invitados reconocieron el desempeño de los actores, quienes ejecutan el piano en vivo y representan a los doce personajes de la trama.

Benny Ibarra compartió su perspectiva sobre el trabajo realizado en el escenario: “Creo que esto ha sido una gran terapia comunal en todos los sentidos. Qué delicia que nos podamos dedicar a esto que nos es tan pleno, tan necesario. Lo que más me conmovió ver fue a esos dos actores partírsela, rifársela, disfrutarse aquí arriba entre ellos y pasarla bien”.

Por su parte, Ari Borovoy destacó la estructura de la puesta en escena: “Es una locura bien aterrizada, bien puesta, bien montada. Es increíble lo que generan alrededor del escenario. De boca en boca es como el teatro puede continuar. Felicidades y que vengan muchos años más”.

Asesinato para dos se presenta los miércoles a las 20:45 horas. ı Foto: Especial.

La obra cuenta con la dirección escénica de Anahí Allué y la dirección musical de Isaac Saúl. El elenco está integrado por Aldo Guerra, Iker Madrid, Humberto Mont y Silvestre Villarruel, quienes alternan funciones.

Jimena Saltiel, directora de 11:11 Producciones, se dirigió a los asistentes para agradecer el apoyo recibido: “Estamos celebrando un año en cartelera, que para un proyecto de este tamaño es muchísimo. Gracias sobre todo al público que sigue viniendo a las funciones y nos sigue pidiendo más; eso nos hace sentir orgullosos”.

Asesinato para dos se presenta los miércoles a las 20:45 horas. La pieza es una combinación de música y humor basada en las novelas de misterio.

JVR