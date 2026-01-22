Prince of Persia: Obifsoft cancela el remake después de casi 6 años de desarrollo

Desde el 2020 Ubisoft había anunciado el remake de Prince of Persia, e incluso se esperaba que el estreno llegara como un shadow drop; sin embargo, el lanzamiento fue cancelado este miércoles.

Muchos usuarios apuntaban a que el posible lanzamiento de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo sería entre el 14 y el 16 de enero, pero este 21 de enero anunciaron que se detendría el desarrollo del videojuego.

De acuerdo cun una publicación que realizaron en sus redes sociales, el equpo de Prince of Persia decidió detener el desarrollo del videojuego, pues consideraron que no alcanzaron el nivel de calidad que merece el público.

Remake de Prince of Persia de Ubisoft cancelado ı Foto: Especial

“Si bien el proyecto tenía un potencial real, no pudimos alcanzar el nivel de calidad que merecen, y continuar habría requerido más tiempo e inversión de la que podíamos comprometer responsablemente. Además, no queríamos lanzar algo que no estuviera a la altura de lo que Las Arenas del Tiempo representa.” Apuntaron en sus redes sociales.

Asimismo, precisaron que esta decisión no significa que se alejarían de la franquicia, pues tanto el universo como el legado de Prince of Persia es importante para la empresa.

Proyectos cancelados por Ubisoft

Prince of Persia no es el único proyecto que ha frenado Ubisoft, pues hasta el momento se han confirmado la cancelación de al menos seis proyectos por parte de la desarrolladora de juegos francesa.

De acuerdo con Yves Guillemot, el cofundador, presidente y CEO de Ubisoft, esta medida fue tomada como parte de una estrategia para que puedan regresar a un crecimiento sostenible.

Hasta el momento; además del remake de Prince of Persia, no se han revelado los seis títulos que fueron cancelados, y además de estas cancelaciones, también se cerrarán los estudios de Estocolmo, Suecia y Halifax, Canadá; y se reestructurarán tres.

Remake de Prince of Persia de Ubisoft cancelado ı Foto: Especial

En octubre Ubisoft recibió una cita para comparecer ante el tribunal de Bobigny contra Yves Guillemot, pues el sindicato Solidaires Informatique y cuatro personas emitieron una demanda.

De acuerdo con medios franceses, desde el 2029 Yves Guillemot enfrenta acusaciones de acoso psicológico y sexual, por lo que al menos tres exejecutivos de Ubisoft enfrentaron condenas de tres años de prisión condicional desde el 2 de julio del 2025.

