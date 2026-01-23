Netflix con novedades en producción local e inversión de mmdd

Netflix presenta sus cartas fuertes desde México y apunta a producción, eventos en vivo y nuevas franquicias para este año. La plataforma presentó ayer en un evento íntimo, el plan con el que expandirá su apuesta local hacia 2028, incluida una inversión acumulada de mil millones de dólares en producción nacional entre 2025 y 2028, respaldo que permite que historias locales dialoguen con públicos internacionales. “Lo que más me gusta de esa inversión es saber que la compañía dijo: ‘Creemos en México, apostamos por esta región y vamos a invertir más’”, reveló la ejecutiva Carolina Laconte, vicepresidenta de contenido para México y Licencias para Latinoamérica.

La ejecutiva confirmó que la inversión no se reparte por cuadrículas de género, sino por potencia narrativa. “Nuestro trabajo es creativo. Todo parte de cuáles son las mejores historias y cuáles nos llenan como mexicanos. No es que estés apostando al azar, lo que nos mueve son las buenas historias”, afirmó. Sobre los eventos en vivo, anticipó más incursiones: “Vamos un pasito adelante entendiendo tendencias que van a llegar, pero estamos felices porque este año tendremos nuestro primer evento deportivo en vivo, lo cual significa un nuevo reto”, dijo.

El paquete contempla series, películas, documentales, realities y un salto estratégico hacia formatos de eventos en vivo, posicionando a México como uno de los centros de contenido más relevantes del gigante global. Entre los títulos destacados surgió México 86, aprovechando la fiebre del Mundial de Futbol, la cinta protagonizada por Diego Luna y Karla Souza, que revisita el ambiente social, político y deportivo alrededor del Mundial del 86. Junto a ella, y en tono completamente distinto, llega Santita, primera serie de Gael García Bernal para la plataforma, coprotagonizada por Paulina Dávila.

En materia de personajes de alto perfil, el servicio streaming apostará por un documental sobre Saúl Canelo Álvarez, mientras que en el terreno de los dramas legales se anunció La Ley de Alicia, protagonizada por Fernanda Castillo, y como contraparte romántica en tono contemporáneo, Mal de Amores, escrita por Ángeles Mastretta. Más allá de la ficción, Netflix confirmó su primer experimento de reality competitivo de habilidad física, derivado del formato internacional Physical 100, que aterriza en México en una reinterpretación regional.

Pero la sorpresa mayor fue la confirmación de Supernova Génesis, proyecto que marcará el primer show en vivo producido por Netflix en América Latina, donde compiten influencers y figuras del espectáculo en un híbrido. Éste es el primero de muchos eventos y producciones en vivo a los que apostará la plataforma.

Durante la conversación, Leconte reconoció que el panorama competitivo vive una reconfiguración profunda tras movimientos como la adquisición del catálogo y activos de Warner Bros. Discovery. “Siempre les digo que no tenemos idea de qué va a pasar. Vamos viendo el camino. No podemos desbocarnos”, afirmó. Añadió que, aunque la industria se transforma y las ventanas se redibujan, Netflix no pretende abandonar su foco central. “Hoy somos Netflix y seguimos enfocados en hacer las mejores series y películas, en live action, animación o lo que venga. Hasta que pase, pasará. Es un guion que se sigue escribiendo día a día”.

Finalmente, defendió el aprendizaje técnico detrás de producciones ambiciosas como Contra el huracán, película inspirada en el paso del huracán Otis, la cual es una producción de ficción con grandes efectos. “Romper esa puerta demuestra que sí se puede hacer. Si tenemos ganas de aprender, la industria se eleva”, concluye.