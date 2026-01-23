¿Quién era y de qué murió Francis Buchholz, bajista de Scorpions?

La muerte del bajista de Scorpions, Francis Buchholz, desató el luto en la industria del rock, después de que este viernes la familia del músico reveló la noticia en redes sociales, donde precisaron que el artista murió este jueves.

“Partió de este mundo en paz, rodeado de amor", se lee en el comunicado sobre la muerte del famoso. Posteriormente, la banda Scorpions compartió su pesar por la noticia y despidieron al músico con un emotivo mensaje.

“Queridos fans: Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz. Su legado con la banda perdurará por siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que compartimos juntos. Nuestro más sentido pésame a Hella, su familia y amigos. Descanse en paz, Francis. Klaus, Rudolf, Matthias”, expresaron..

¿Quién era Francis Buchholz y de qué murió?

Francis Buchholz nació en Hannover en 1954 y era un bajista alemán que dedicó su vida al rock. Estudió ingeniería antes de elegir la música como profesión y comenzó a trabajar en bandas locales.

En los años 70 formó Dawn Road con Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal y Achim Kirschning, grupo que se fusionó con Scorpions en 1973 junto a Klaus Meine y Rudolf Schenker. Debutó en ‘Fly to the Rainbow’ donde contribuyó al sonido melódico.

Participó en álbumes icónicos de la banda como Lovedrive (1979), Love at First Sting (1984) y Crazy World (1990). Fue en 1992 que por motivos familiares y desacuerdos gerenciales abandonó la banda. Se unió a Temple of Rock de Michael Schenker para tocar el bajo en su gira de 2012.

Sobre la muerte de Francis Buchholz este 22 de enero de 2026, se sabe que el músico enfrentaba una batalla privada contra el cáncer, aunque no se mencionó de qué tipo era. La familia dijo que Buchholz murió pacíficamente y rodeado de sus seres queridos, tras enfrentarse a la enfermedad con el apoyo cercano de su esposa y sus tres hijos.