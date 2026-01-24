¿Quién era Lula Lahfah y de qué murió la famosa influencer?

Recientemente se dio a conocer la repentina muerte de Lula Lahfah, una reconocida influencer de Indonesia de 26 años. Sus millones de seguidores en redes sociales han expresado su pesar ante esta pérdida.

Su cuerpo fue hallado en su departamento ubicado en la zona de Dharmawangsa, al sur de Yakarta, la noche del viernes 23 de enero. La noticia ha conmocionado a sus fans y amistades del medio digital, pues la joven era considerada una de las creadoras de contenido más influyentes de su país.

¿Quién era Lula Lahfah?

Lula Lahfah nació en Indonesia en 1999 y desde muy joven se interesó por el mundo digital. Su carisma y estilo amigable la llevaron a convertirse en una de las influencers más seguidas de su país.

En Instagram, donde aparece como @lulalahfah, cuenta con 2 millones 780 mil 65 seguidores; mientras que en TikTok (@lulahfah) acumula 942 mil 700.

Su contenido se centraba en estilo de vida, moda y belleza, de modo que conectó de inmediato con una audiencia diversa que la veía como referente por su autenticidad y cercanía con sus seguidores.

Lula Lahfah cumplió 26 años en julio de 2025. La influencer compartió un video junto a un pastel y un oso de peluche que se volvió viral. Además, promocionaba algunos restaurantes, joyas y productos para el cuidado de la piel.

Además de su faceta como creadora de contenido, Lula Lahfah incursionó en la música; se volvió una figura emergente en la escena juvenil de Indonesia. Tenía una relación con Reza Oktovian, un actor muy popular en su país, lo que también la mantuvo en el ojo público, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas de la industria del entretenimiento indonesio.

¿De qué murió la famosa influencer Lula Lahfah?

Aunque las autoridades locales han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Lula Lahfah, hasta el momento no se ha confirmado una causa oficial.

Medios indonesios señalan que Lula había enfrentado problemas de salud en los últimos meses, incluso aseguran que pasó Año Nuevo hospitalizada por complicaciones gastrointestinales. A pesar de ello, la influencer continuó compartiendo publicaciones en redes sociales.

Su cuerpo fue hallado en su domicilio el viernes, lo ha generado múltiples especulaciones, pero las versiones más difundidas apuntan a que su fallecimiento estaría relacionado con los problemas médicos que venía enfrentando. No obstante, la policía de Yakarta mantiene abiertas las indagatorias para descartar cualquier otra circunstancia.

La última publicación de Lula Lahfah en Instagram, realizada el 21 de enero, mostraba a la joven sonriente junto a su pareja, el músico Reza Oktovian, actor e integrante de la banda Weird Genius. Tras conocerse la noticia, el artista canceló sus presentaciones en señal de duelo.