Cha Eun Woo de ASTRO enfrenta problemas legales por presunta evasión fiscal

Cha Eun Woo, cantante del grupo ASTRO y actor de k dramas parece encontrarse en serios problemas legales, según afirman diversos medios de comunicación coreanos, quienes aseguran que tendría que pagar una multa de 20 mil millones de wones.

El famoso conocido por sus papeles en dramas coreanos como True Beauty, además de su participación en el famoso grupo de k-pop, está siendo investigado por las autoridades coreanas, pues se le acusa de posible evasión fiscal.

Las acusaciones contra Cha Eun Woo por supuesta evasión fiscal

Medios surcoreanos señalan que según la Oficina Regional de Impuestos de Seúl, Cha Eun Woo estaría evadiendo impuestos y su deuda rondaría en los 20 mil millones de wones, que equivale a unos 13.6 millones de dólares.

Esto se determinó tras realizarse una investigación por parte de la División de Investigación 4 de la Oficina Regional de Impuestos de Seúl al artista el pasado julio de 2025.

Tras la auditoría, se reveló que la empresa de la madre del histrión mantenía contratos de servicio entre él y la empresa Fantagio, por lo que las remuneraciones monetarias eran divididas entre la agencia y la empresa de la mujer.

Las autoridades detallaron que la empresa de la madre de Eun Woo no había presentado ningún tipo de servicio, por lo que fue declarada como ‘empresa fantasma’, utilizada para reducir impuestos.

En la agencia también se encuentran algunos otros integrantes de ASTRO y la misma había sido multada por 8.200 millones de wones el año pasado por presentar declaraciones fiscales falsas. Ahora, tanto el actor como su padre siguen bajo investigación por las leyes de Corea del Sur.

Por su parte, la empresa que representa a Cha Eun Woo aclaró que el famoso se encuentra bajo investigación para encontrar solución para el asunto en el que se vio envuelto.

“Este asunto aún no ha sido resuelto ni notificado definitivamente, y planeamos explicar activamente nuestra posición a través de procedimientos legales respecto a las cuestiones de interpretación y aplicación legal”, expresan.

Cha Eun Woo se encuentra realizando su servicio militar obligatorio, el cual comenzó en julio de 2025 y finalizará en el año 2027.