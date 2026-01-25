Los conciertos en México de Milo J: Fechas, precios y boletos

Milo J anunció recientemente sus conciertos en México, una noticia que emocionó a los fans del cantante argentino, quien emergió en la escena urbana argentina a fines de 2021 y alcanzó reconocimiento internacional entre 2022 y 2023.

Ahora, fueron anunciadas las fechas para el nuevo tour de Milo J donde recorre el mundo y en su primera vuelta, hay tres fechas que ha considerado para México, con la posibilidad de que hayan más presentaciones si logra una venta adecuada de las primeras presentaciones.

El nombre del tour es homónimo a su último álbum, lanzado en septiembre de 2025. El proyecto marca una nueva etapa en su carrera artística al combinar el pulso de la música urbana contemporánea con una recuperación consciente de la tradición musical latinoamericana, y fue incluido por Rolling Stone como el único álbum argentino entre los 100 mejores del año a nivel global.

Fecha y precios de Milo J en México

OCESA reveló hace un par de días las fechas del cantante argentino para el territorio azteca, la cuáles serán:

2 de junio- Auditorio Banamex, Monterrey

4 de junio- Auditorio Telmex, Guadalajara

6 de junio- Palacio de los deportes, CDMX

La preventa será exclusiva para clientes Banamex este 26 de enero, mientras que la venta general estará disponible a partir del 27 de enero, al día siguiente.

Se menciona que los precios oficiales de los boletos en CDMX son los siguientes:

Pista: $1,599

Nivel B: $1,847

Nivel C: $1,599

Nivel D: $1,314

Nivel E: $1,016

Este momento creativo encuentra a Milo J en uno de los puntos más sólidos de su carrera y por ello se espera una afluencia considerable en sus presentaciones, por lo que hay que considera estar atento para comprar tus boletos.