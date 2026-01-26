¿Apostarías por mí? Ellos son los panelistas del reality show

El reality show ¿Apostarías por mí? está poco a poco dando de qué hablar en redes sociales, con las parejas de celebridades que conviven juntas en un solo espacio. Ahora, te compartimos quiénes son los panelistas del programa, quienes realizan comentarios diversos sobre lo que se vive en el 24/7.

¿Quiénes son los panelistas de Apostarías por mí?

Jorge Lozano

Nació en el 2 de noviembre de 1987. Es una personalidad mexicana de televisión y de radio que se dio a conocer por conducir El Comentario de Vida de Multimedios. Tiene fanáticos a lo largo de las redes sociales con más de 430.000 seguidores tan solo en Facebook.

Cecilia Galliano

Nació en Argentina el 17 de marzo de 1977. Conocida por su carrera como modelo y por su incursión como actriz y presentadora de televisión, en esta última faceta condujo varios programas como ¡Qué tarde tan padre!, Sabadazo y La Caja de los Secretos; además de ser la animadora digital del reality show La Casa de los Famosos: México.

Lupillo Rivera

Guadalupe Rivera Saavedra nació en California el 30 de enero de 1972 y es un cantautor mexicoestadounidense. Hermano de Jenni Rivera, ha destacado en la música y también ha participado en programas de telerrealidad como La Casa de los Famosos.