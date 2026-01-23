¿Apostarías por mí? Las parejas nominadas de la primera semana

A casi una semana del inicio del reality show ¿Apostarías por mí?, ya se saben quiénes son las parejas nominadas para que una de ellas salga esta semana del programa, siendo los primeros eliminados del mismo.

Quiénes se convierten en nominados en ¿Apostarías por mí? depende de algunas variables, pues los participantes en realidad solo votan por una pareja para ser la tercera nominada semana a semana.

Las nominaciones se definen desde el lunes en la prueba de liderazgo, donde se elige a un par de esposos para ser los nominados. El martes y miércoles, la prueba de parejas toma a la de peor desempeño y presupuesto para quedar nominada.

Son los días jueves que se lleva a cabo el cara a cara entre parejas, donde se define quién es la tercera pareja nominada por el voto de quienes forman parte del programa. Es hasta entonces que se librean las votaciones y el público puede intervenir.

Parejas nominadas en ¿Apostarías por mí?

Las parejas nominadas son:

Jim y Alina

Adrián di Monte y Nuja Amar

El Malito y Laysha

Cómo votar en ¿Apostarías por mí?

Para votar por las parejas del programa, primero que debes considerar es tener descargada la aplicación de ViX, ya que las votaciones serán exclusivamente dentro de dicha plataforma, en dónde también se puede disfrutar del contenido 24/7.

Debes seguir los siguientes pasos:

Instala en tu celular la app de ViX o abre el sitio en tu navegador. Da clic en la pestaña de ‘Apostarías’ que encontrarás en la parte superior de la pantalla y da clic ahí. Cuando se tengan seleccionadas a las parejas nominadas se abrirá un modulo de votación en el que podrás ejercer tu derecho al voto. Por día se te otorgarán hasta 10 votos que podrás dar a una o varias parejas, para así lograr que tus favoritas permanezcan dentro del reality show.

Este reality no solo es de México sino de otras partes de América Latina también, por lo que las votaciones se extienden a Estados Unidos, Puerto Rico, México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.